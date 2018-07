Det var i söndagskväll som 13-åriga Sunniva Ødegård var på väg hem från en kompis. Men hon kom aldrig hem, istället hittades hon död 150 meter från hemmet.

Fallet Sunniva Ødegård har de senaste dagarna skakat om Norge rejält. Sunniva Ødegård pratade med sin pojkvän i telefon under tiden som hon gick hem från sin kompis. När hon nästan var hemma så sa hon till pojkvännen att hon var framme, kort därefter bröts samtalet.



– Nu är jag hemma. Shit!

De orden blev Sunniva Ødegård sista ord vilket hennes pojkväns mamma, som valt att inte träda fram med namn, berättat för Stavanger Aftenbladet. Stavanger Aftenblad skriver även att det fortfarande är oklart om Sunniva faktiskt var precis utanför huset eller om hon var i närheten när hon sa till pojkvännen att hon var hemma.

Pojkvännen, som inte bor i samma stad som Sunniva, ska ha varit och besökt henne under helgen men åkt hem med sina föräldrar och lillasyster vid 19-tiden på söndagen. Både pojkvännen och hans lillasyster har förhörts av barnutredare, skriver Aftonbladet.

Polisen är fortfarande väldigt förtegna om händelsen i Varhaug.

Polisen misstänker mord

Polisen gick under måndagen ut med namn och bild på Sunniva Ødegård för att få in tips. Och även om man inte vill bekräfta mord så misstänker man att orsaken till dödsfallet beror på just mord.

– Det är fortfarande tidigt i förundersökningen, men vår hypotes är att vi står inför ett mord. Vi är dock öppna för att det kan finnas andra förklaringar, sa åklagaren Herdis Trå under måndagens presskonferens, rapporterar Aftonbladet.



Platsen där Sunniva Ødegård hittades undersöks av rättsläkare. Bildkälla: TT/Carina Johansen

17-åring häktad för mord

Polisen grep under måndagsförmiddagen en 17-årig pojke som självmant kommit till polisen, rapporterar Aftonbladet. Men pojken ska inte ha kommit till polisen för att anmäla sig själv utan som vittne. Undersökningen ska dock ha pekat mot att pojken hade något med händelsen att göra och greps kort därefter av polisen när han befann sig i polishuset.

17-åringen ska sedan tidigare vara känd hos polisen men inte för våldsbrott. Han nekar själv till brott men bekräftar att han ska ha varit på platsen, skriver Aftonbladet.

Under tisdagen kommer rättsläkare att obducera Sunniva Ødegårds kropp för att säkerställa dödsorsaken.

Det lilla samhället Varhaug där händelsen skedde är i chock och under de närmsta dagarna håller kyrkan öppen för att ta emot chockade invånare.