Det här är den farligaste delen av flygningen

Att flyga är för vissa något utav det läskigaste som finns, men för andra är det inga problem alls. En del tycker till och med att det är roligt. Men har du någon gång undrat över vilken del av flygningen som är farligast? Det finns både äldre och nyare statistik på det.

För du har säkert hört att de delarna av flygningen som flest olyckor inträffar är när man startar och landar? För några år sedan så tog Boeing fram statistik från åren 2001 till 2010 och där kan man se det, men siffrorna visade också att det fanns skillnad mellan start och landning.

Siffrorna visade att 36 procent av flygolyckorna hade inträffade när man landade, dubbelt så många som vid start. Då siffran där var 17 procent, har Svenska Dagbladet tidigare skrivit. Men om man tittade på risken att dö vid landning och vid start så var inte inte en så stor skillnad.

Nyare siffror från Boeing visar fortfarande att landningen verkar vara den "farligaste" delen. För i början av året skrev Traveland Leisure om samma sak – när är det farligast att flyga.

Att flyga är dock en av de säkraste sätten att resa, men om det nu skulle inträffa en olycka så är det mer troligt att den händer under en speciellt punkt på resan. Boeing analyserade kommersiella flygningar mellan år 2007 och 2016. 48 procent av dödsolyckorna inträffade under flygningens sista bit och under landningen.

Näst farligaste punkten är när man startar och lyfter. Så de första och sista minuterna på flygningen är de som är farligast, skriver sajten.

