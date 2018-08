Det är mycket nu för grundaren av Tesla Elon Musk. I en intervju med New York Times har den excentriska visionären uppgett att han lider av utmattning.

Musk ska ha pendlat mellan skratt och gråt under intervjun. Han beskriver det senaste året som ett "olidligt" år då han ska ha jobbat upp till 120 timmar i veckan. Han har inte haft semester sedan 2001, då han var sjuk i en vecka. Han uppger även att han behövt ta sömntabletter för att kunna somna om nätterna. Och några av Teslas styrelsemedlemmar menar att Musk vid några tillfällen tagit droger för att somna, enligt The New York Times.

Men jobbet har kommit i vägen för mycket för Elon. Han fyllde 47 år den 28 juni, och han berättade tårfyllt för tidningen att han spenderade hela sin födelsedag ensam på jobbet.

– Hela natten. Inga vänner, ingenting.

Bara två dagar senare höll han på att missa sin brors bröllop där han skulle vara broderns best man. men eftersom Musk jobbar mer än något annat, så hann han med nöd och näppe till ceremonin. Och direkt när det var över, åkte han tillbaka till Teslas huvudkvarter för att ja, fortsätta jobba.

– Det senaste året har varit det svåraste och mest smärtsamma året under hela min karriär, sa han till tidningen.

Han fortsätter:

– Det var gånger jag inte lämnade fabriken på tre, fyra dagar. Det fanns dagar jag inte ens gick utomhus. Det här har verkligen gått ut över mina barn och vänner. Jag trodde det värsta var över. Jag trodde verkligen det. Det är nog det vad gäller Tesla. Men på det privata planet har det värsta inte kommit än.

Teslas styrelse söker nu en biträdande VD som ska kunna ta över några av Musks ansvarsområden och arbetsuppgifter, skriver New York Times. Jobbet har legat ute i några år, men nu har de lagt i en växel – de måste anställa någon nu.