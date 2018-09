Det var nog en hel del brittiska tv-tittare som fick sig en chock när vad som såg ut som Kim Jong-un klev in i morgonstudion i tv-programmet This Morning. Men självklart så var det inte den nordkoreanska diktator som kom in i studion. Istället så var det hans dubbelgångare, Howard X som satt sig ner i soffan, vilket Daily Mirror var först att skriva om.



Howard X är född i Hong Kong men bosatt i Australien. Hans utseende är dock så pass likt Kim Jong-uns att man skulle kunna tro att han är född i Nordkorea. Howard X ska även lyckats försörja sig genom att vara just lik Nordkoreas diktator.

Men även om många snabbt förstod att det inte var Jong-un så försökte Howard i alla fall att låtsas vara Kim Jong-un när han väl satt i soffan.

– Tidigare i år så var det vinter-OS i Sydkorea och för första gången någonsin så tävlade Sydkorea och Nordkorea tillsammans som ett lag. Och Nordkorea skickade då ut cheerleaders som skulle fungera som propaganda och då tänkte jag att eftersom det var alla hjärtans dag och eftersom jag är gud i Nordkorea så tänkte jag att jag faktiskt skulle kunna få ett litet sug.

Howard X fortsatte sedan att skämta inför kamerorna vilket inte fick programledarna att direkt le. Istället försökte de få honom att sluta med skämten genom att avbryta honom. Och skämtet från programmet, det vill säga att plocka in Howard som Kim Jong-un, gick inte riktigt hem hos tittarna som tyckte att skämtet tog tid från sådant som är viktigare, skriver Mirror.

En läsare blev så pass upprörd att han skrev och klagade på skämtet till programmet via sociala medier.

"Hej #ThisMorning sluta upp med att bjuda in folk som ser ut som kändisar. Att låtsas som om att ni har Kim Jong Un eller Donald Trump är bortkastad tid."

