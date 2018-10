Nya katastrofvarningen i USA kritiseras – kan komma till Sverige

En hel del amerikaner lyfte nog på ögonbrynen under gårdagen, den tredje oktober, när regeringen i landet testade det nya varningssystemet "Presidential Alert". Det unika med systemet är dock inte att det skickar ut ett sms till befolkningen utan att det är obligatoriskt. Det vill säga man kan inte välja bort det.

Den amerikanska myndigheten FEMA, har gått ut med information om systemet och förklarat hur det kommer att fungera.



"Telefontornen kommer att skicka ut ett varningstest under cirka 30 minuter med start 14:18. Under den här tiden kommer telefoner som har möjlighet att ta emot sms och som är igång samt är i närheten av ett telefontorn få ett meddelande. Vissa telefoner kommer dock inte att få meddelandet och det kommer att skickas max en gång."

Men vad stod det egentligen i meddelandet som skickades ut till den amerikanska befolkningen?

"Det här är ett test av det trådlösa nationella nödsituationssystemet. Inga åtgärder behövs"

Så här såg meddelandet som amerikanerna fick under gårdagen. Bildkälla: Twitter/LAPDHQ

Vissa delstater i USA har tidigare använt sig av ett likande system som varnar befolkningen vid fara. Men nu har man alltså infört ett system som omfattar hela landet. Men kritiken lät sig inte vänta.

Stämningsansökan

Förhoppningarna från myndighetens sida var att cirka 225 miljoner amerikaner, det vill säga 75 procent av befolkningen, skulle få meddelandet, rapporterar New York Times.

Alla amerikaner var dock inte nöjda över att de tvingades in i det nya varningssytemet och enligt New York Times så har stämningsansökningar redan skickats in.

Kan komma till Sverige

Är du rädd eller kanske önskar du att ett liknande system ska komma till Sverige? Då kanske du inte behöver vänta så länge, SOS har nämligen redan börjat undersöka om man kan ersätta flyglarmet "Hesa Fredrik" med sms.

