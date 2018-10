Cesar Sayoc Jr​ är misstänkt för bombpaketen i USA

En man har gripits av polisen, misstänkt för att ligga bakom de bombpaket som politiker, företag och andra högt uppsatta människor har fått tagit emot de senaste dagarna. Den misstänkte mannen greps i södra Florida, uppger CNN.

Mannen som är misstänkt för att ligga bakom paketen heter Cesar Sayoc Jr, uppger nyhetskanalen NBC News.



Två nya bombpaket har hittats

Under dagen har man hittat ytterligare två misstänkta paket. Ett av paketen ska ha adresserats till den demokratiska senatorn Cory Booker, uppger FBI på Twitter.

Nyhetsbyrån CNN ska även de fått ett misstänkt paket till sig. Det blir nyhetsbyråns andra paket som misstänks innehålla något explosivt, skriver polisen i New York på Twitter.

Totalt 12 paket

Nu har total 12 paket skickats till politiker, företag och andra högt uppsatta personer.

Det första paketet som upptäcktes var det som miljardären George Soros fick till sitt hem i New York.

Hillary och Bill Clinton fick under natten till onsdag ett paket skickat till sitt hem i New York. Under onsdagen upptäckte Secret Service också att ytterligare ett paket skickats till paret.

Den tidigare presidenten Barack Obama har även han fått ett paket till sitt kontor i Washington D.C, men även detta packet tog Secret Service.

Eric Holder som är tidigare generaladvokat har fått ett misstänkt paket adresserat till sig, men som skickats till den demokratiska lagstiftaren i Florida Debbie Wasserman Schultz.



Två misstänkta paket har också skickats till politikern Maxine Waters. Ett paket upptäcktes vid en screening i en kongress i Maryland och det andra på ett postkontor i Los Angeles.

Den tidigare CIA-direktören John Brennan fick ett paket riktat till sig, som levererades till CNN:s kontor i Time Warner.

Man har hittat två paket på postkontoret i Delaware som var adresserade till den tidigare vise-presidenten Joe Biden.

Skådespelaren Robert De Niro har fått ett paket skickat till honom i Manhattan där hans produktionsbolag jobbar.

Källa: CNN.