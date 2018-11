Nu kan du sova i världens första villa på havets botten

Har du 450 000 kronor som ligger och skräpar på kontot? Då har vi det perfekta resemålet för dig!

Det är nämligen så att du nu kan hyra en helt galen villa på havets botten. Villan i fråga är The Muraka, i Maldiverna, som invigdes den 1 november.

Hilton Hotels, som ligger bakom The Muraka, har tidigare byggt restauranger under vatten, och hotell under vattenytan. Men detta är alltså det första hotellet där privatpersoner kan bo på själva havsbotten.

Den extravaganta villan får plats med 9 besökare och har bland annat ett badkar med utsikt ut över havet. Utöver det ingår en butler och kock i varje svit, spabehandlingar, en personlig tränare och två vattenskotrar.

Ett badkar med havsutsikt. Faksimil: Conrad Maldives

Men hur tar du dig då till den enorma hotellvillan? Antingen via ett sjöflygplan eller med hjälp av en motorbåt. Motorbåten parkeras vid en brygga som tillhör villan, och på så sätt kan du använda dig av den för att ta dig tillbaka till huvudorten om du vill det.

Villan har en tillhörande brygga. Faksimil: Conrad Maldives

Villan består av två våningar, en ovanför vattenytan och en nedervåning som befinner sig på havets botten. Det finns också ett rum där dina privata säkerhetsvakter kan sova i, om du råkar ha sådana.

Villans övervåning befinner sig över vattenytan. Faksimil: Conrad Maldives

Om du vill ha en riktigt trevlig solsession kan du göra det på villans soldäck. Vid soldäcket hittar du också en infinity-bassäng, om du inte känner att du får tillräckligt instagramvänligt material från resten av villan.

På soldäcket kan man passa på att bättra på brännan. Faksimil: Conrad Maldives

Och nu, det smaskigaste med hela villan, nedervåningen. I ett rum som till störst del består av fönster så kan du alltså sova tillsammans med hajar, korallrev och tropiska fiskar.

Klaustrofobiskt eller helt magiskt? Du får avgöra själv. Faksimil: Conrad Maldives

Vem vill inte ta en kiss i detta badrum? Faksimil: Conrad Maldives

Blir du sugen på att boka? Då kan du göra det här.

Är du lite av en livsnjutare som gärna unnar dig en trevlig hotellnatt? Då finns det sex saker som du alltid borde ha i åtanke när du kommer till ett nytt hotell. Läs om det här.