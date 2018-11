Dödssiffran stiger – 71 personer har mist livet i Kaliforniens bränder

Det har nu gått lite mer än en vecka sedan massiva bränder började härja i Kalifornien, USA. Hundratusentals människor har fått lämna sina hem för att komma undan de stora bränderna, som är de dödligaste i Kalifornien – någonsin.

Dödsantalet stiger och i dagsläget har 71 personer mist livet till följd av katastrofen, rapporterar CBS News.

Över 1000 människor saknas

Samtidigt rapporteras det att över 1000 människor saknas i de områdena där det har brunnit.

Kory Honea, poliskomisarie i Butte Country, berättade under en presskonferens på fredagen att det mer specifikt är 1 011 personer som fortfarande saknas.

Däremot menade han samtidigt att antalet är "dynamiskt" och att antalet kommer att fluktuera eftersom man nu sammanställer namn från flera olika listor till en. Vissa namn kan alltså finnas på flera listor, då personer både har ringt och mailat in, skriver CBS News.

Trump besöker Kalifornien under lördagen

Många brandmän och annan räddningspersonal har under de senaste åtta dagarna arbetat hårt för att få bukt på bränderna. President Donald Trump ger årligen ett federalt stöd till brandbekämpningen, något som han under förra helgen hotade med att dra in.

"Miljarder dollar ges årligen, med så många förlorade liv, allt på grund av grov misskötsel av skogen. Åtgärda nu eller så blir det inget mer federalt stöd", skrev han då på Twitter.

Detta var något som brandmän i staden Pasadenas svarade på.

"Presidenten, vi välkomnar er att komma till Kalifornien, hjälpa offren och prata med professionella brandmän om de pågående bränderna och se vad du kan göra för att hjälpa till", skrev de som svar till Trump på Twitter.



Och nu, drygt en vecka efter det att bränderna startade, har Vita Huset meddelat att president Donald Trump kommer att besöka de drabbade områdena under lördagen, rapporterar CBS News.

Är snart under kontroll

Än är bränderna inte helt under kontroll. Man förväntas att bränderna ska vara under kontroll på måndag, skriver Dagens Nyheter.

