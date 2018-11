25 döda i Kaliforniens bränder – brandmän uppmanar Trump att hjälpa till

De massiva bränderna som härjar i Kalifornien har kostat flera människor livet. Under söndagsmorgonen rapporterades det om att minst 25 människor har avlidit till följd av bränderna och över 100 personer saknas, rapporterar NBC News.

Under de senaste dygnen har flera tusentals människor fått lämna sina hem och ägodelar och fly för att komma undan bränderna. Enligt uppgifter ska bland annat staden Paradise vara helt utplånad. Det kan du läsa mer om här.

Presidenten skyller på skogsvården

President Donald Trump som just nu befinner sig på ett uppdrag i Frankrike gick under fredagskvällen ut på Twitter och menade att de enorma bränderna beror på att skogen sköts dåligt.

"Finns inga förklaringar till de här massiva, dödliga och kostsamma skogsbränderna annat än att skogsvården är så dålig", skrev han på Twitter.

Hotar med att dra in brandstöd

Han meddelar också att det federala stöd han givit till brandbekämpningen i Kalifornien kan tas bort om bränderna inte upphör snarast.

"Miljarder dollar ges årligen, med så många förlorade liv, allt på grund av grov misskötsel av skogen. Åtgärda nu eller så blir det inget mer federalt stöd", fortsätter Tweeten.

"Se vad du kan göra för att hjälpa till"

Men enligt staden Pasadenas brandkårsförening har bränderna inget att göra med det som president Donald Trump yrkar på.

" Presidenten, med all respekt, du har fel. Bränderna i södra Kalifornien har INGET med skogsvården att göra", skriver de i ett Twitterinlägg.

Vidare skriver de att presidenten borde åka hem från Frankrike och åka direkt till Kalifornien.

"Presidenten, vi välkomnar er att komma till Kalifornien, hjälpa offren och prata med professionella brandmän om de pågående bränderna och se vad du kan göra för att hjälpa till".

Lågorna är inte problemet

De massiva bränderna, som startade i torsdags, spred sig över delar av Kalifornien snabbt. Enligt CNN:S reporter som rapporterar från Malibu i Expressen TV är inte lågorna problemet här.

– Det är inte så mycket lågorna som är problemet, utan den flygande glöden som sätter eld på allt brännbart, säger Scott McLean.

Beroende på om det är blåsigt eller inte så sprider sig glöd lättare. I början av nästa vecka kommer hårda vindar att komma tillbaka och förhållandena i Kalifornien kommer att bli mycket svåra, skriver Expressen.

En av alla som har behövt fly från sitt hem är "Keeping up with the Kardashians"-profilen Caitlyn Jenner. Enligt uppgifter ska hennes ut i Malibu brunnit ner, något som Nyheter24 tidigare har skrivit om. Det kan du läsa mer om här!