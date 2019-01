Jeanne Calment var en fransk kvinna som föddes den 21 februari 1875 och dog den 4 augusti 1997. Hon blev hela 122 år och 164 dagar och är världens verifierat äldsta människa i världshistorien. Eller? En rysk matematiker vid namn Nikolai Zak är inte övertygad, skriver brittiska Metro.

Nikolai har lagt ner månader på att analysera biografier av Calment, och säger sig ha sett och läst varenda intervju, sett varenda foto och tagit del av alla offentliga register som finns.

Tror att det är hennes dotter

"Mina analyser av allt det här material har fått mig att tro att Jeanne Calments dotter Yvonne stal sin mors identitet. Vilket skulle betyda att kvinnan som dog 1997 egentligen var Yvonne, vid ålder 99, och inte den riktiga Jeanne Calment" skriver Nikolai i en av hans studier.

Nikolai tror att det inte var Calments dotter Yvonne som dog 1934, utan den riktiga Jeanne Calment själv. Sen stal Yvonne sin mors identitet, för att slippa betala arvsskatt.

Den ryska matematikern menar att hennes fysiska attribut inte alls passar in på de som är listade på Calments ID-kort från 1930. På kortet framställs hon ha mörka ögon, hennes längd var 1.52 meter, och hennes panna beskrivs som låg. Vilket inte alls passade in på hur Calment under hennes äldre år, menar Nikolai.

Jeanne Calment tros ha blivit 122 år gammal. Bildkälla: TT

Piggare än andra över 100

"Hennes muskelsystem skiljde sig även från andra som blivit över hundra år. Hon kunde sitta upp utan något stöd. Hon visade inte heller några tecken på demens.", skriver Nikolai i sin studie. Efter hennes bortgång ångrar många forskare att de inte genomförde en obduktion på 122-åringen.

Något som även ångar på misstänksamheten, menar Nikolai, är att Calment bestämde att gamla bilder på henne skulle brännas upp när hon blev känd.

"Skrattretande"

Samtidigt som det finns de som menar att man absolut kan ha tvivel om kvinnans ålder, så är det de som menar att det bara är struntprat. Bland dem är Jean-Marie Robine, som var med och bevisade Calments ålder för Guinness världsrekord.

– Aldrig har det funnits tvivel kring dessa dokument. Den här teorin är helt omöjlig och skrattretande, säger Jean-Marie rapporterar Metro.





