Cardiffs Emiliano Sala försvunnen – saknas efter flygresa

Det var under måndagskvällen som det lilla privatplanet plötsligt försvann spårlöst. Ombord fanns två personer: piloten och fotbollsspelaren Emiliano Sala, 28.

Planet var på väg från Nantes i Frankrike till Cardiff i England när det alltså försvann från radarn någonstans i närheten av Casquets fyr på ön Alderney i Engelska kanalen, skriver The Mirror.

Polisen har bekräftat att planet, av modellen Piper Malibu, har varit försvunnet sedan 20.30 igår, och fransk polis berättar för AFP att de tror att Sala var ombord.

Under tisdagsmorgonen fortsatte sökinsatsen.

– Sökandet efter flygplanet PA 46 Malibu återupptogs klockan åtta imorse. Inga spår har hittills hittats, säger polisen.

Även Cardiffs flygplats bekräftar att planet var på väg dit under måndagkvällen, men man vill inte gå in på detaljer, skriver The Mirror.

"Väldigt oroliga"

Cardiff Citys ordförande Mehmet Dalman släppte ett kort uttalande på klubbens hemsida gällande den rådande situationen.

– Vi är väldigt oroliga när vi hör om de senaste nyheterna om att ett privatplan försvunnit över Engelska kanalen i går. Vi inväntar bekräftelse innan vi kan säga något mer, säger Dalman.

Premier League-klubben Cardiff avslöjade att man signat anfallaren Emiliano Sala från franska klubben Nantes förra lördagen.

Emiliano Sala. Bildkälla: Twitter

Sala, som vanligtvis är aktiv på sociala medier, har inte lagt upp någonting på Twitter sedan i måndags. Han postade då en bild på sitt gamla lag med orden "Ett sista hejdå".