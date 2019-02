Amazon-grundaren, dollarmiljardären och världens rikaste man, Jeff Bezos, har hamnat i en lite jobbig situation.

Under torsdagen valde Jeff Bezos att gå ut i ett blogginlägg och berätta öppet om vad som hänt. Han publicerade bland annat ett antal mejl som ska ha kommit från representater från AMI som äger tidningen National Enquirer.



Mejlens innehåll har av Bezos tolkats som utpressning; att National Enquirer kommer att publicera nakenbilder på Bezos, om han inte gör ett officiellt uttalande och säger att AMI aldrig varit “politiskt motiverat eller påverkat av politiska krafter”.

Men vad har politiska krafter att göra med Jeff Bezos och hans nakenbilder?

Nu blir det lite krångligt, men försök hänga med.

Det hela började när den amerikanska tabloiden National Enquirer publicerade sms som Bezos skickat till Lauren Sánchez, en kvinna som han hade ett förhållande med trots att han var gift.



Avslöjandet av sms:en ledde till att Bezos skiljde sig från sin fru, och sedan startade en utredning för att ta reda på vem som läckt de privata uppgifterna. Tidigare den här veckan berättade Gavin de Becker, som är Bezos privata säkerhetskonslut, att National Enquirers rapportering om Bezos var “politiskt motiverad”. Detta uttalande publicerades i Washington Post, en tidning som ägs av Jeff Bezos.



Men varför skulle det vara politiskt motiverat?

Jo, Bezos flickvän, Lauren Sanchez, har en bror som verkar ha täta kopplingar till människor som rör sig runt Donald Trump. Washington Post har granskat presidenten vid ett flertal tillfällen, och det är allmänt känt att Trump inte är ett stort fan av tidningen.

Brodern, som heter Michael Sanchez, menar dock att han inte har något att göra med att uppgifterna om affären läckt.

Bilderna

I mejlen från AMI till Bezos går bland annat att läsa att National Enquirer vill “beskriva för [Bezos] vilka bilder vi fick tag på under vår nyhetsinsamling”.

Efter detta går mejlförfattaren in i detalj på hur bilderna ser ut. Det är sammanlagt nio bilder (plus en "under bältet-selfie"). Dylan Howard från AMI som står som avsändare beskriver bilderna på på följande sätt:

“- Mr. Bezos ansiktsselfie vid vad som verkar vara ett affärsmöte.

- Ms. Sanchez svar – en bild på henne rökandes en cigarr i vad som verkar vara en simulerad oralsex-scen.

- Mr. Bezos utan tröja, hållandes sin telefon i vänster hand – bärandes sin vigselring. Han har på sig antingen tajta svarta byxor eller shorts – och hans semi-erekta penis penetrera gylfen på byxorna.

- En helkropps-selfie på Mr. Bezos, iklädd endast ett par tajta svarta kalsonger med telefonen i vänster hand – han har på sig sin vigselring.

- En selfie av Mr. Bezos fullt påklädd.

- En mycket avklädd helkroppsbild med korta shorts.

- En nakenslefie i ett badrum – med vigselringen på. Mr. Bezos har bara på sig en vit handduk. Överdelen av området kring hans kön är synligt.

- Ms. Sanchez i en djupt urringad röd klänning, som visar hennes klyfta och en del av hennes nedre region.

- Ms. Sanchez iklädd en röd bikini med gulddetaljer som visar hennes klyfta.”

Istället för att gå med på kraven har alltså Jeff Bezos publicerat samtliga mejl, och väljer att berätta öppet om allt som hänt. “Om jag i min position inte kan stå upp mot den här typen av utpressning, vem kan då göra det?” skriver Bezos på bloggen.