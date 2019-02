Efter utlysningen av nationellt nödläge – nu stäms Donald Trump

Det var i fredags som den amerikanska presidenten Donald Trump tog det oväntade och omdiskuterade beslutet att utlysa nationellt nödläge vid gränsen mellan USA och Mexiko. Detta är något som vi har skrivit allt om här.

Beslutet ska ha tagits av Trump för att frigöra ytterligare ekonomiska medel för att bygga den omdiskuterade muren mellan Mexiko och USA.

Många hävdar att Trump, i och med beslutet, satte en ny ribba för vad som egentligen kan klassas som ett nationellt nödläge.

– Om Trump kommer undan med att utlysa ett nödläge för att sedan spendera pengar på det här projektet, som knappt är relaterad till nationens säkerhet, varför skulle inte framtida presidenter göra samma sak?, sa Ilya Somin, professor inom juridik på George Mason university och expert på den amerikanska konstitutionen då.

Donald Trump håller ett tal. Bildkälla: Susan Walsh AP/TT

Stäms av 16 stater

Men nu stäms alltså Trump av de högsta juridiska cheferna från 16 olika delstater, som under måndagen lämnade in en gemensam stämningsansökan mot presidentens beslut, skriver The Washington Post.

I stämningen anklagar staterna presidenten för att ha begått en "okonstitutionell och olaglig komplott".

De 16 menar att Trumps plan om att omdirigera pengar, genom sitt utlysande av nödläget, helt enkelt strider mot grundlagen. Det eftersom att det i grundlagen står att det är kongressen som styr över statskassan.

Här är staterna som stämmer Trump:

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawaii

Illinois

Kalifornien

Maine

Maryland

Michigan

Minnesota

Nevada

New Jersey

New Mexico

New York

Oregon

Virginia

"Maktgrepp från en besviken president"

Några som har reagerat kraftigt på presidentens beslut är kongressens talman Nancy Pelosi och minoritetsledaren Chuck Schumer. De båda gick tidigare ut med ett uttalande som fördömde presidentens tilltag.

”Det här är ett maktgrepp från en besviken president, som har gått utanför lagens gränser för att försöka få till vad han misslyckades att uppnå i den konstitutionella lagliga processen”, sa de i uttalandet, skriver Expressen.