Donald Trump har utlyst nationellt nödläge – det här betyder det

Ända sedan USA:s president Donald Trump började kampanja för sitt presidentskap har den omtalade muren mot Mexiko varit på tapeten.

Och sedan Trump tillträdde posten som president så har han mött hårt motstånd angående den tilltänkta muren. Bland annat så kände sig Trump manad att stänga ned regeringen i hela 35 dagar då han vägrade stödja ett budgetförslag på grund av att det saknade pengar till presidentens önskade mur, skriver Bloomberg.

Donald Trump förväntas skriva på förslaget från kongressen. Bildkälla: Susan Walsh AP/TT

Men i torsdags så har det rört på sig en hel del i murens vara eller icke vara i den amerikanska politiken. Donald Trump förväntas nämligen att skriva på det förslag som kongressen kommit överens om för att undvika ytterligare en stängning.



"Utlyser nationellt nödläge"

Men det är inte det enda som har skett. Trump kommer även att utlysa ett nationell nödläge vid den södra gränsen.

"President Trump kommer att signera regeringens biståndsförslag som han tidigare sagt att han ska göra", säger Sarah Sanders, vita husets pressekreterare, i ett uttalande som fortsätter:

"Han kommer även att ta andra verkställande beslut, bland annat genom att utlysa ett nationellt nödläge för att säkerställa att vi stoppar den humanitära och säkerhetsmässiga krisen" vid gränsen.

Varför utlyser Trump nationellt nödläge?

Det har vädrats många kritiska röster till beslutet att utlysa nationellt nödläge och beslutet ses som väldigt ovanligt, speciellt under omständigheterna.

Själva anledningen till att Trump utlyser ett nationellt nödläge är för att det möjliggör för honom att finansiera byggandet av muren.

Det är så att genom att utlysa ett nationellt nödläge så kan presidenten ändra fördelningen av pengar från andra projekt till just muren. Presidenten får även tillgång till ytterligare pengar endast genom utlysningen, skriver The New York Times.

Vad är ett nationellt nödläge?

När presidenten i USA utlyser ett nationellt nödläge så får presidenten temporärt mer makt för att kunna ta itu med den rådande krisen.

En nationell kris utlyses oftast i relation till utrikespolitik i USA. Det vill säga om det finns ett globalt hot mot handel eller en rådande krigssituation. Men ett nationellt nödläge kan även utlysas gällande kriser som sker inrikes, skriver sajten Fortune.

Tidigare har det bland annat utlysts nödlägen under det amerikanska inbördeskriget, den stora depressionen och dagarna efter terroristattackerna den 11 september i USA.

Många ställer sig kritiska till beslutet

Efter presidentens uttalande om att utlysa ett nationellt nödläge så har han stött på mängder av kritik. Bland annat är det många politiker och jurister som är skeptiska.

– Det är extremt ovanligt att en president förklarar ett nationellt nödläge för att finansiera ett projekt inom landets gränser, framförallt ett som kongressen vägrat att betala för, säger Andrew Boyle, vid Brennan Center of Justice, till AP om Trumps beslut.

Det skrivs även väldigt mycket om vad som egentligen ska kunna anses som ett nationellt nödläge. Många pekar på att beslutet kan komma att sätta en ny standard som i sin tur öppnar för att framtida presidenter utlyser tveksamma nödlägen.

– Om Trump kommer undan med att utlysa ett nödläge för att sedan spendera pengar på det här projektet, som knappt är relaterad till nationens säkerhet. Varför skulle inte framtida presidenter göra samma sak?, säger Ilya Somin, professor inom juridik på George Mason university och expert på den amerikanska konstitutionen och fortsätter:



– Vad skulle stoppa en framtida president som Elizabeth Warren eller någon annan president från demokraterna från att säga att klimatkrisen är ett hot mot nationens säkerhet?

