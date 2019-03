Över 100 barn till IS-terrorister kan ha dött i fångläger

Terrornätverket Islamiska Statens maktsfär i Syrien och Irak har fallit samman – och nu pågår en debatt världen över hur de överlevande terroristerna och deras familjer ska hanteras.

Här i Sverige har terroristers medborgarskap varit en stor snackis – och Leif GW Persson har gått ut och varnat för att personer som återvänder från IS kan utgöra en fara.

I Syrien är IS ett stort problem, och tiotusentals människor sitter just nu i det kurdiska fånglägret al-Hol, där många familjer till IS-terrorister sitter fängslade.. En av dem är svenska Lisa, som du kan läsa om här.

Just nu sitter över 65 000 människor i al-Hol, en långt högre siffra än vad lägret är byggt för.

Nu kommer en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO, som varnar för förhållanden i lägret – och att det är barnen som får lida.

Hundratals har dött

106 personer har dött i lägret sen i slutet av 2018 – de flesta av dem är små barn. Många barn är undernärda efter att ha levt hon terrorsekten IS under flera år. För Nyheter24 uppger WHO att man tvingats lägga in över 200 barn på sjukhus.

– WHO är mycket oroade över situationen i lägret och de förhållanden som råder där, skriver WHO:s presskommunikatör Tarik Jasarevic i ett mejl till Nyheter24.

