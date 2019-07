Hundratusentals vill storma Area 51: "Vill se aliens"

Är du en av dem som gärna ser på filmer och tv-program som är i genren science fiction? Då kanske du även tror att den amerikanska regeringen ljuger för samhället och befolkningen om aliens.

Detta har upprört människor som nu valt att ta saken i egna händer.

Närmre 600 000 personer har i skrivande stund anmält sig till ett Facebook-event där de ska invadera Nevada Area 51 – den topphemliga militärbasen för USA:s flygvapen och den plats där konspirationsteorier säger att det ska finnas utomjordingar.

Eventet som heter "Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" vill att människor från hela världen ska samlas i Nevada-öknen för att sedan storma platsen, som ligger drygt 14 mil nordväst om Las Vegas, USA.

I eventet står det att man föreslår att invadera platsen genom ett så kallat "naruto run", vilket innebär att man har armarna sträckta bakom kroppen och huvudet neråt.

Kommer det att ske?

Trots att närmre en halv miljon människor har anmält sig till eventet så finns det en risk att invasionen av Area 51 bara är ett påhitt. Enligt Comicbook är skaparen bakom eventet en person som är känd för att skicka mems och annat innehåll på nätet.

Men för att ta reda på eventet är på riktigt och om den amerikanska regeringen har hållit tillbaka på existensen av utomjordingar, är det enda sättet att dyka upp i Nevada-öken den 20 september.