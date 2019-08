Edinburgh Festival Fringe hålls årligen i Edinburgh, Skottland. Faktum är att festivalen är den allra största när det kommer till scenkonster och den pågår i hela tre(!) veckor varje år.

Under festivalen kunde du uppleva alla olika sorters uppträdanden. På en scen kunde man bevittna en burleskshow, på en annan höll en magiker låda och på en tredje kunde man se den svenska komikern Olaf Falafel göra succé.

Det är faktiskt så att det hölls en tävling i kategorin årets ordvits, en tävling som den svenska komikern faktiskt gick och vann, skriver Daily Mail.

Vad var då skämtet undrar du såklart? Jo här kommer det: ”I keep randomly shouting out ‘broccoli’ and ‘cauliflower’ – I think I might have florets”.

Ja – översätter vi det lite grovt så lyder skämtet på svenska: "Jag håller på att slumpmässigt skrika ut 'broccoli' och 'blomkål' – jag tror att jag kan ha florettes."

Okej, det kanske kan vara lite svårt att greppa bara sådär. Men faktum är att broccoli och blomkål, när de är skurna till de små bitarna vi är vana med, kallas för florets.

Kräver ursäkt

Tyckte du att skämtet var roligt? Ja, du är ju i alla fall inte ensam. Dock så riktas nu stark kritik mot Falafel och skämtet från organisationen Tourettes Action.

Deras ordförande Suzanne Dobson menar nämligen att skämtet rent av var skräp.

"Humor är ett utmärkt sätt att sprida kunskap – men det är inte roligt enbart för att skämtet är på bekostnad av människo som lider av tourettes, skämtet är inte ens roligt, visst?", säger Dobson till Daily Mail.

