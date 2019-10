Här är ursprunget till den världsberömda gifen

Vi känner alla igenom honom – killen som i chock nickar till och blinkar som att han inte kan tro vad han precis hörde.

Men även om han har hjälpt oss att ifrågasätta allt från kompisars relationsval till politik finns det fortfarande många frågetecken kring vår favoritgif:

Vem är han? Och vad är det egentligen som framkallar hans reaktion?

Klipp från gaming-video

Gifen som har tagit internet med storm är egentligen en liten sekvens från en videoserie kallad "Unprofessional Fridays".

Videoserien produceras av gaming-sajten Giant Bomb och redaktör för den är ingen mindre än just "the blinking guy", också känd som Drew Scanlon.

I originalvideon från 2013 ser vi Drew titta på tillsammans med tre andra personer medan en man spelar ett datorspel.

Plötsligt säger den datorspelande mannen en kommentar som är början på allt:

"Farming [en gaming-term för att utföra en repetitiv handling]... With my hoe here".



Kommentaren får Drew att haja till och diskret skaka på huvudet, samtidigt som hans minspel visar både chock och fördömande.

Med andra ord – ett mästerverk var fött.

Började ta fart år 2015

Vad var det då som gjorde att klippet inte försvann ut i cyberrymden? Jo, videosnutten började ta fart på riktigt år 2015 när en person la upp gifen på forumet NeoGaf, enligt hemsidan Know Your Meme.

Det skulle dock dröja ytterligare två år innan gifen verkligen slog igenom. Detta då Twitter-användare eskbl använde "the blinking guy" för att beskriva en situation som många kan relatera till:

Tweeten fick 60,000 retweets och 100,000 gilla-markeringar. Resten är, som man säger, historia.

