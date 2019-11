Här är den bisarra glassen – med smak av bacon och vanilj

Vaniljglass, chokladglass eller glass med smak av karamell – det finns en smak för alla.

Men den senaste trenden bland glassmaker lämnar ingen oberörd, speciellt inte om du är vegetarian eller vegan.

Glass med smak av bacon

Glassbaren Fabio's Gelato i Hertfordshire, Storbritannien chockade många efter att de presenterat sitt senaste tillskott i deras utbud – nämligen glass med smak av bacon och sirap.

Den nya glassmaken förvånar många. Bildkälla: Fabgelato/Instagram

Ingredienserna är korv inlindad i bacon, vaniljglass och lönnsirap. Med andra ord är det ingen efterrätt för den traditionella.

"Bacon gör att allt smakar gott"

Ägaren Fabio Vincenti startade företaget tillsammans med sin fru Hannah menar att det ska skapa en symfoni av smaker:

– Det är kallt, sött, krämigt och med en eftersmak av korv. Det fungerar verkligen, tänk bacon och sirap på pannkakor. Bacon gör att allting smakar gott, förklarar Fabio för The Sun.

Glassbaren visar upp den nya smaken på Instagram. Bildkälla: Fabgelato/Instagram

Alla inte lika imponerade

Men det råder delade åsikter kring påfundet. Fabio menar att det inte är alla som blir sålda på idén om baconglass.

– Det är en stor skillnad innan folk smakar på den. Vi hör folk säga "usch", "herregud" och "no way". Men efter att de smakat så förstår de grejen, avslutar Fabio enligt The Sun.