En djurrättsaktivist under täckmantel fick i slutet av förra året jobb på forskningsanstalten Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LTP) utanför Hamburg i Tyskland.

Hans anställning varade mellan december 2018 till mars 2019. Under tiden bevittnade han flera inhumana djurförsök på hundar, katter, apor och kaniner.

Nu sprider mannen bilder och videos från anstalten i hopp om att lagarna kring djurförsök i Tyskland ska skärpas.

Förgiftar djur

Laboratoriet i fråga arbetar med att ta reda på vilka doser av olika mediciner som är säkra för människor. Detta undersöks genom att ge djuren medicin och notera vilken skada de tar.

Djuren antingen injiceras med, får äta eller tvingas andas in toxiska ämnen. Som en konsekvens av behandlingen får djuren ofta kräkningar, inre blödningar, andningsbesvär och organsvikt – något som vanligtvis leder till en långsam död.

Djuren får varken bedövning eller smärtlindring.

Tvångsmatas

I den video som nu sprids från laboratoriet kan man se apor fastspända i metallselar. Deras huvuden och armar sitter fast, samtidigt som en slang trycks ner i deras halsar. Aporna skriker och försöker panikartat komma loss.

Djurrättsaktivisten har även sett katter och hundar som har lämnats blödande för att dö. Han säger att djuren på anstalten hålls under fruktansvärda förhållanden och att de som arbetar där konsekvent är våldsamma mot djuren.

– Hundarna viftade på svansen när de var på väg mot döden, de var desperata efter att få någon typ av mänsklig kontakt, säger Friedrich Mullen, från den tyska djurrättsorganisationen Soko Tierschutz, till DailyMail.

Värst menar han att aporna behandlas.

– De är hållna i trånga små burar. Många har utvecklat kompulsiva tendenser och går runt i cirklar, säger han till DailyMail.

Djurrättsaktivisten har anmält laboratoriet till polisen som nu utreder anstalten.

Varning för starka bilder!



