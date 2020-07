Det var i staden Tokyo som en ung kvinna sökte vård efter att ha känt irritation och obehag i halsen.

I rådande pandemi-tider tider uteslöt hon inte att det kunde handla om covid-19.

Men väl på sjukhuset uppmärksammade läkarna någonting helt annat.

De hittade nämligen en levande rundmask i kvinnans vänstra tonsill, skriver The Guardian med hänvisning till en studie i American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, vilket Aftonbladet var först med att uppmärksamma.

Masken var 38 millimeter lång, svart, och togs ut med pincett. Strax efter att läkarna avlägsnat masken mådde kvinnan mycket bättre.

Efter att masken avlägsnades mådde kvinnan mycket bättre. Bildkälla: Sho Fukui/Takahiro Matsuo/Nobuyoshi Mori/American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

Hade ätit sashimi

Kvinnan uppgav att hon hade ätit olika varianter av sashimi fem dagar innan masken hittades och togs bort. Larven ska troligtvis ha varit mycket mindre när den hamnade i kvinnans mun.



Rundmasken är en av de parasiter som kan förekomma i rå fisk eller rått kött.