I fredags släpptes bomben. USA:s president Donald Trump har testats positivt för coronaviruset. Enligt amerikanska medier blev presidenten smittad, förmodligen av rådgivaren Hope Hicks, någon gång i förra veckan, och tvingades läggas in på sjukhus på fredagen.

Under helgen har olika uppgifter om Trumps hälsotillstånd florerat – och det har inte varit helt solklart hur presidenten faktiskt mår.

Men det har också dykt upp en hel del konspirationsteorier, den ena galnare än den andre. Här är ett axplock:

1. Trump fejkar för att skjuta upp valet

Den här konspirationsteorin har cirkulerat på Youtube och Twitter, och är ganska rakt på sak. Donald Trump är rädd att han ska förlora valet och har därför fejkat sin sjukdom för att slippa debattera mot Biden, och på sikt till och med skjuta upp valet.

Detta är dock högst otroligt eftersom valet kommer genomföras oavsett om presidenten är sjuk eller frisk. Att den narcissistiska Trump skulle välja att sitta ensam inomhus istället för att ge sig ut och kampanja för fansen är heller inte trovärdigt.

2. Trump fejkar för att vinna valet

Den här samma fast annorlunda. Trump fejkar sin sjukdom för att kunna "bota" sig själv med ett nytt vaccin som han kan ta cred för. I samma ringhörna finns också konspirationsteorier om att Trump bluffar för att avleda uppmärksamheten från hans skatteaffärer och från de katastrofala opinionssiffrorna.

Trump är känd för att twittra galna grejer när han måste få alla att titta åt andra hållet. Hade han verkligen velat avleda uppmärksamheten från skandaler hade det dock funnits smidigare sätt än att fejka en dödlig sjukdom.

Trump-supportrar har satt upp flaggor utanför sjukhuset (AP Photo/Cliff Owen)

3. Trump fejkar för att visa att han haft rätt

Under stora delar av året har Donald Trump spelat ner farorna med pandemin. I våras kallade han det hela en "bluff". Trump har också rekommenderat användandet av hydroxiklorokin, ett preparat som inte testats tillräckligt mycket för att man ska veta om det funkar eller inte.

Om presidenten använder medlet och "tillfrisknar" snabbt skulle han kunna säga att han haft rätt hela tiden.

4. Trump fejkar för komma undan lagen

Den här teorin har sitt ursprung i en intervju med Trumps förre advokat, Michael Cohen, som nyligen släppte en bok om sin förre chef.

Cohens teori går ut på att Trump kommer att avgå som president och att vicepresident Mike Pence då tar över. Pence kommer då kunna benåda Trump för eventuella brott han begått. Teorin ska alltså gå ut på att Trump nu ska bli så sjuk att han tvingas avsäga sig presidentrollen.

Mike Pence (AP Photo/Charlie Neibergall)

Detta är så klart befängt, eftersom Trump verkar anstränga sig för att verka så frisk som möjligt. Trump är heller inte dömd för något Pence kan benåda honom för.

5. Trump ville smitta Joe Biden

Som det ser ut nu kommer Donald Trump förlora valet om knappt en månad. Därför har en konspirationsteori börjat spridas om att presidenten medvetet låtit sig smittas av coronaviruset för att kunna smitta rivalen Joe Biden. Detta ska enligt teorin skett i presidentdebatten i början av veckan.

Teorin har fått luft under vingarna sedan det kommit ut att Trump kommit sent till debatten och därför inte hann testas innan.

Men, frågan är ju varför Trump själv skulle vilja utsätta sig för en sådan stor risk. Att dessutom mena att han vill ta livet av sin motståndare är lite väl magstarkt, även för Donald Trump.

6. Biden smittade Trump

Självklart finns den här också på listan. Anonyma Twitter-konton har under helgen spridit teorier om att Biden medvetet smittade Trump under debatten. Exakt hur eller varför förtäljer inte historien.

Joe Biden (AP Photo/Andrew Harnik)

7. Trump har fått corona medvetet för att kunna gripa Hillary Clinton

Okej hörrni. Nu blir det riktigt galet. Den amerikanska konspirationsrörelsen QAnon, som på riktigt tror att Trumps uppdrag är att avslöja ett internationellt satanistiskt pedofilnätverk som leds av Hillary Clinton, tror att covid-sjukan ingår i Trumps geniala plan.

Enligt teorin, som The Guardian och Vice skrivit om, ska Trumps plan vara att få corona. Och sen? Det vet ingen.

Hillary Clinton är djupt hatad bland många Trump-fans (Charles Sykes/Invision/AP)

Twitterkonton som faktiskt har viss spridning har dock tolkat Trumps egna ord som en hemlig signal. I fredags skrev Trump att han och hustrun Melania skulle ta sig igenom sjukdomen tillsammans – "TOGETHER".

QAnon-följare tror att detta betyder "to get her" – alltså "för att ta henne" – och att det syftar på Hillary Clinton, skriver Vice.

Tro det eller ej, med QAnon är faktiskt en rörelse som letat sig in i toppskiktet av amerikansk politik. Flera kandidater till höstens kongressval stödjer teorin, som föddes på det anonyma forumet 4chan 2017.

Vad ska man tänka på källkritiskt?

När det gäller konspirationsteorier ska man, förutom att tänka på den rena trovärdigheten, också titta på hastigheten. Alltså; hur lång tid tog det innan teorin kom?

En avancerad konspirationsteori om Trump och covid som kom bara timmar efter att nyheten släppts är ju inte så trovärdig, eller hur? Den reseatch och faktagranskning som krävs för att faktiskt kolla en konspiration på den nivån kan inte göras på 20 minuter.

Du kan själv "råka" sprida konspirationsteorier

Man får också skilja på faktiska teorier och rena gissningar. En person som "tänker högt" på Yotubue, Twitter eller ett anonymt forum, gör det förmodligen för att få uppmärksamhet, utan att ha en aning om något alls.

Om du twittrar ut "Tänk om Trump inte alls har corona" kanske du inte menar något speciellt med det. Men folk i ditt flöde som ser det kan börja spinna vidare och koppla ihop det med andra, mer galna, teorier.

Så. Var inte bara försiktig med vad du tror på. Var också försiktig med vad du själv skriver – risken är att folk tar dig på allvar.

Men vad händer om Donald Trump skulle dö av covid? Det kan du läsa om här.