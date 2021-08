All svensk personal i ambassaden i Kabul blixtevakueras

Talibanerna har tagit över större delar av Afghanistan och trängt sig in i huvudstaden Kabul. Under söndagen kom uppgifter om att talibanerna är påväg in i presidentpalatset för att ta över makten, rapporterar SVT.

Under söndagens pressträff säger utrikesminister Ann Linde att det som pågår i Afghanistan just nu sker i en hastighet som inte kunnat gå att förutspå. Hon förklarar även att all svensk personal som befinner sig i ambassaden i Kabul ska blixtevakueras innan imorgon.

– Så sent som klockan 10 i dag gick det ut ett amerikanskt meddelande som uppmanade alla utländska diplomater att omedelbart evakuera, säger hon och fortsätter:

– Ambassadens verksamhet kommer fortsatt bedrivas från Stockholm.

"Väldigt ovanligt med så skarpa uppmaningar från UD"

Ann Linde förklarar under pressträffen att utrikesdepartementet i augusti uppmanade alla svenskar i Afghanistan att återvända hem och att det är väldigt ovanligt med så skarpa uppmaningar från UD.

Ambassadens lokala personal omfattas också av den fullskaliga evakueringen.



Presidenten har lämnat landet

Strax efter pressträffen kom uppgifter från flera afghanska medier om att Afghanistans president Ashraf Ghani ska ha lämnat landet, skriver bland annat Aftonbladet.

Presidenten väntas avgå inom kort och därmed lämna över makten till talibanerna.

Artikeln uppdateras.