Syrien: Israelisk attack mot hamn

Enligt Sana ligger Israel bakom attacken, som orsakade betydande materiella skador och brand. Tv-bilder visar lågor och rök slå upp från en containerterminal.

En stod mängd gods som importeras till Syrien kommer in via Latakia. Det är relativt ovanligt att den attackeras, men det är andra gången under december månad som Israel anklagats för att ha attackerat hamnen.

Israel har utfört mängder med attacker i Syrien under det tio år långa inbördeskriget, men det är sällan som Israel bekräftar eller kommenterar dem offentligt.