Påven fördömer våld mot kvinnor i nyårstal

— Mammor vet hur man övervinner hinder och motsättningar, och hur man ingjuter frid, sade Franciskus till åhörarna i Peterskyrkan.

Under pandemin har påven flera gånger reagerat på larmrapporter om hur mäns våld mot kvinnor ökar under nedstängningar. Temat återkom även under nyårstalet.

— Så mycket våld riktas mot kvinnor. Det räcker! Att skada en kvinna är en förolämpning mot Gud, förkunnade Vatikanens överhuvud.

Franciskus har lovat att stärka kvinnors roll inom den katolska kyrkan. Samtidigt håller han fast vid den traditionella linjen att prästerskapet enbart är reserverat för män.