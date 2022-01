Polisstrejk oroar inför förväntat coronastök

När arrangörerna vägrade gå med på dessa villkor fanns enligt borgmästare Femke Halsema inget annat val än att förbjuda demonstrationen.

— Rätten att demonstrera är viktig i Amsterdam och därför har vi gjort alla ansträngningar för att tillmötesgå organisationen, säger hon enligt tidningen Het Parool.

Paraplyorganisationen bakom protesten har "meddelat att den vill söka konfrontation och bryta mot reglerna", skriver staden i ett pressmeddelande som citeras av Het Parool. Det finns enligt pressmeddelandet "starka indikationer på att personer och grupper vill störa ordningen och använda våld".

Flera våldsamma covidprotester

Bakom söndagens protest står Saamen voor Nederland – Tillsammans för Nederländerna – som enligt egen utsago samlar 70 olika grupper som är kritiska till nedstängningar och andra restriktioner. Att demonstrationen förbjudits är enligt paraplyorganisationen ett bevis på att den nederländska demokratin är hotad.

— Det är skandalöst att demonstrationen inte tillåts. Vi får inte demonstrera men Black Lives Matter och klimatrörelsen fick, säger Michel Reijinga från paraplyorganisationens arrangörsgrupp.

En lång rad covidprotester i Nederländerna har blivit våldsamma. Den 20 november 2021 skottskadades flera personer när polisen öppnade eld i samband med ett upplopp i Rotterdam.

Polisen planerar strejk

För att garantera ordningen under söndagen hade Amsterdampolisens kravallstyrka kallats in. Det finns bara ett problem: polisfacket har varslat om att kravallstyrkan ska tas ut i strejk just under de timmar demonstrationen förväntas pågå.

Till public service-kanalen NPO Radio säger ordföranden Gerrit van de Kamp att tillfället är valt för att sätta press på politiker som länge ignorerat polisfackets larm om underbemanning och dåliga arbetsvillkor.

— Vi gör inte det här för att få uppmärksamhet, vi gör det här för att få resultat, säger han.

Söndagens demonstration ska inledas klockan 13.