Uppgifter: Fler fester på Downing Street

Enligt vittnen som The Telegraph pratat med dracks det alkohol under festligheterna och gästerna ska ha dansat till sent på natten, trots att restriktionerna som gällde då förbjöd att personer från olika hushåll träffades inomhus.

Avskedsfesterna hölls dagen före det att drottning Elisabeths make prins Philip skulle begravas vid en ceremoni i slottskyrkan St George's Chapel och som var strikt begränsad på grund av rådande coronarestriktioner.

Boris Johnson är redan föremål för massiv kritik för det som kallas för "partygate", ett kalas som hölls i trädgården bakom residenset på 10 Downing Street den 20 maj förra året och där premiärministern själv deltog.

Premiärministerns popularitet sjunker i takt med att skandalen växer, och kritiken är hård, i första hand från oppositionen. En av de som nu kräver Johnsons avgång är Skottlands konservativa ledare Douglas Ross.

— Jag måste tyvärr säga att hans position inte längre är är hållbar, säger Ross till STV enligt nyhetsbyrån AFP.

Även Labourledaren Keir Starmer har krävt Johnsons avgång, och gick nyligen till storms mot vad han kallade "ett patetiskt spektakel".