Många döda i IS största framstöt på länge

Minst 23 kurdiska soldater har dödats och närmare 40 IS-medlemmar, enligt uppgifter från Syriska människorättsobservatoriet (SOHR), som sedan länge bevakar krigföringen i Syrien från Storbritannien.

Två anfall

Flera tiotal fångar uppges ha befriats, men den i huvudsak kurdiska SDF-styrkan säger sig ha fångat in 89 flyende fångar. SDF stöds av den USA-ledda koalitionen mot IS, som enligt uppgift också har behövt gripa in i de senaste striderna, med anfall från luften.

Vid sidan av angreppet i al-Hasakah angreps en militär anläggning i östra Irak ungefär samtidigt, medan soldater där låg och sov.

Elva irakiska soldater dödades innan angriparna flydde därifrån. IS har sagt sig ligga bakom angreppet som är det blodigaste i Irak hittills i år, men det framgår inte om de två angreppen har varit koordinerade.

Sticker upp

Mindre celler inom extremiströrelsen har attackerat motståndare regelbundet i ett slags gerillakrigföring, sedan dess styrkor trycktes tillbaka och det så kallade kalifatet föll för nästan tre år sedan.

Kurdiska myndigheter har länge larmat om att de har knappa resurser för att hålla totalt omkring 12 000 IS-medlemmar från 50 olika länder i förvar i fängelser i norra Syrien.