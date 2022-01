Första säkerhetsrådsmötet om Ukraina-krisen

Måndagens möte kommer på initiativ av USA, vars FN-ambassadör Linda Thomas-Greenfield kallar Rysslands aggressiva agerande i Ukraina-frågan "ett tydligt hot mot internationell fred och säkerhet, samt FN-stadgan".

Ryssland kallar i stället överläggningarna för ett pr-trick. Nyhetsbyrån AP tolkar Rysslands kommentarer som att landet kan komma att inleda mötet med att kräva en omröstning om samtalen överhuvudtaget ska äga rum. Om 9 av 15 medlemmar i rådet röstar röstar ja till en sådan begäran ställs mötet in.

Kina har signalerat stöd för Ryssland, men USA tror sig ha tillräckligt med röster på sin sida.

Under mötet ska alla 15 medlemmar i rådet, plus Ukraina, få yttra sig. En pikant detalj är att Norge håller i ordförandeklubban för sista dagen på måndagen – från tisdagen tar just Ryssland över det roterande ordförandeskapet.