De hjälper nödsatta i skogen vid Belarus gräns

Över 4 200 människor, merparten från Irak, tog sig in i Litauen från gränsen till Belarus under 2021 för att söka asyl. Detta jämfört med 81 asylsökande under 2020.

EU anklagar Belarus för att ligga bakom migrantströmmarna som även förekommit i stor skala i Polen och Lettland.

En del av dem har skickats tillbaka till sina hemländer och runt 3 000 beräknas finnas kvar i Litauen, enligt migrationsdepartementet.

Av de asylsökningar som behandlats har ett hundratal beviljats asyl.