Lågtryck, blåst och regn i mängder – hösten gör entré på allvar i stora delar av landet. Men det finns ett litet hopp om värme. Kanske.

Om du hoppades på en sensommarskjuts i september får du nog tänka om. Enligt prognosen väntar en riktigt blöt inledning på veckan med ett lågtryck som drar in över landet.

– Det är mycket regn och blåst i början av veckan, med regnområden som rör sig in över Norrland och vidare ner över Götaland och Svealand under måndagen, säger Katarina Andersson meteorolog på SMHI till Nyheter24.

Vinden väntas också ta i ordentligt med friska vindbyar, särskilt i södra delarna av landet. Lågtrycket ser ut att parkera sig över Sverige och fortsätta påverka vädret flera dagar framåt.

Något torrare men kallare under veckan

Enligt prognosen kan det bli ett tillfälligt andrum i mitten av veckan.

– Det kan bli lite mer uppehåll på onsdag eftermiddag, och en liten stabilisering mot torsdag. Men det är svalare luft som är på väg in då, säger meteorologen.

Bakom lågtrycket väntas västvindar dra in, vilket kan innebära en mer klassisk höstkänsla.

När det gäller vädret till nästa helg blir det desto mer osäkert.

– Prognoserna hoppar hejvilt. Det kan vara nya lågtryck som är på väg in, men exakt hur de rör sig vet vi inte än, säger meteorologen.

Det ser i nuläget ut att bli fortsatt ostadigt i Norrland och fjällen, med svalare temperaturer och till och med möjligt inslag av snö i nederbörden. I södra Sverige är prognosen mer oviss.

Kan sensommaren göra comeback?

Hoppet om lite värme är inte helt dött – men det är långt ifrån säkert.

– Det är som sagt väldigt osäkra prognoser just nu. Det skulle kunna komma upp varmare luft efter nästa veckoslut. Det finns lite tendenser till det, men man får se då när tiden kommer, säger meteorologen.