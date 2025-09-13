Svenska hushåll får högre inkomster 2026

Handelsbanken slår fast i en prognos inför 2026 att svenska hushåll kommer få mer pengar att röra sig med.

Handelsbanken uppger att 2026 är året då svenska hushåll får mer pengar i plånböckerna. Detta kommer nämligen ske som en följd av ökade reallöner som fortsätter stiga, i kombination med regeringens satsningar inför valet.

Svenska hushåll får mer pengar kvar

Flera skattelättnader som presenterats i höstens budget kommer dessutom göra så att svenska hushåll får mer pengar över varje månad. Bland annat sänks inkomstskatten, skatten på pension, matmoms, elskatt och förskoleavgiften.

Totalt har Tidöpartierna budgeterat 30,4 miljarder svenska kronor för att stärka hushållens ekonomi.

Annons

Chefsekonomens prognos: Ekonomin återhämtar sig nästa år

Det är i ett pressmeddelande som Handelsbanken redogör för hur svensk ekonomi väntas må kommande år. Just nu befinner den sig i en utdragen lågkonjunktur som banken, i sin konjunkturprognos, bedömer återhämtar den sig nästa år.

– Läget förbättras steg för steg. Hushållen har varit försiktiga efter flera år av upprepade motgångar. När reallönerna nu stiger, räntorna har kommit ner och framför allt finanspolitiken blir mer expansiv stärks köpkraften. Det talar för att konsumtionen ökar och att arbetsmarknaden förbättras under 2026, uppger Handelsbankens chefekonom, Christina Nyman, fast i pressmeddelandet.

Annons

Christina Nyman arbetar som Handelsbankens chefsekonom. Foto: Pressbild

Räknar med en räntesänkning till

Sänkt matmoms är en annan del som kommer få stor effekt på inflationen under våren 2026. Dessutom räknar man med att hösten 2025 kommer bjuda på ännu en räntesänkning. Trots det tar man höjd för att en sänkning faktiskt kan utebli.

– Det är lite som att singla slant att göra en prognos om Riksbanken nu, om de inte sänker i september är det högst tveksamt om det blir någon mer sänkning.

Så mår bostadsmarknaden 2026

Våren 2026 kommer även förändringar på bostadsmarknaden att ske då höjt bolånetak och ett lättare amorteringskrav väntas införas. Det kommer leda till en ökad efterfrågan på marknaden och med en starkare köpkraft spår Nyman att bostadspriserna lär öka kommande år.