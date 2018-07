Här är 6 klassiska tv-serier du inte får missa

Artikeln är i samarbete med HBO Nordic och innehåller adlinks.

1. Six Feet Under

Gillar du mörka komedier kommer du att älska den här serien om en dysfunktionell familj som driver en begravningsbyrå i Kalifornien. Läs mer om serien här.

2. Twin Peaks

Denna kultserie är full med mystik och 90-tals-estetik! I den idylliska staden Twin Peaks i nordvästra USA hittas skolans baldrottning Laura Palmer mördad och inlindad i plast. Här hittar du den spännande serien.

3. The Sopranos

Tony Soprano (James Gandolfini) lever ett helt vanligt liv med sin familj, förutom en liten detalj han håller hemlig – han är maffiaboss. Något som såklart ställer till det en del. Här kan du läsa mer om serien och se alla säsonger.

4. Boardwalk Empire

I den här kriminal/dramaserien får vi följa politiker och gangsters i 1920-talets Atlantic City, en både glamourös och korrupt värld. Läs mer och se serien här.



5. Sex and the City

Den här serien har nog inte gått många förbi – men den ju också går att se hur många gånger som helst. Vi älskar Sex and the City för humorn, modet och de starka kvinnorna. Och för att den utspelar sig i New York City, såklart! Här kan du se alla säsonger.

6. Big Love

I Big Love får handlar om en mormonfamilj bestående av Bill Hendricksson, hans tre fruar och deras sju barn. Vi får följa deras familjeliv som inte alltid är en dans på rosor, samt deras kamp för att hemlighålla privatlivet då polygami är olagligt i USA. Du ser serien här!

