Här är serierna du inte får missa – se dem gratis här

1. The Sopranos



Tony Soprano, som spelas av den nu avlidne James Gandolfini, är maffiaserien nummer ett. Den utspelar sig i New Jersey och man får följa med i Tonys liv som maffiaboss. Ett liv som präglas av kriminalitet, familjeproblem, otrohet och ett sviktande psyke.

Det är hela sex säsonger, och varje avsnitt är definitivt värt en titt. En klassiker som alla bör ge ett försök! Kanske är den helt rätt för dig.

2. The Affair



Den amerikanska tv-serien The Affair utsågs till den bästa dramaserien vid Golden Globe-galan 2015. Det säger en hel del och serien är lätt värd sitt pris. Ett romantiskt drama med otrohet, samvetskval och kärlek. Sjukt spännande! Har du sett ett avsnitt kommer du vilja fortsätta.

Glöm inte att du kan se gratis i en hel månad vid registrering!

3. Silicon Valley



Handlingen i den här populära serien kretsar kring några unga killar som startar ett IT-företag – en rolig sitcom med aktuella ämnen som Dark Web och igenkänningsfaktor i hur skrämmande långt tekniken kommit.

Tv-serien är ett måste i sommar för dig som letar efter en lättsam och modern sitcom. Många menar att serien påminner om The Big Bang Theory.

4. The Handmaid's Tale



Det här kan vara en av de mest omtalade serierna just nu. Har du inte sett den, så är det dags nu.

I The Handmaid's Tale befinner vi oss i ett framtidssamhälle där födelsetalet sjunkit på grund av miljöförstöring, något som fått till följd att de kvinnor som fortfarande är fertila tvingas in i sexuellt slaveri. Tv-serien är riktigt spännande och känns väldigt aktuell.

5. Sex and The City



Det här är en klassiker du inte får missa. Humorn är fantastisk, och du kan säkert relatera! Modet är ett stort plus, för att inte tala om de starka kvinnorna och den härliga vänskapen!



6. Succession



Maktspel, politik och trassliga familjedraman – plus rikedom på det. Ett recept för en framgångsrik och spännande tv-serie. Den heter Succession

