Så bra är serierna – enligt tittarna själva

En googling bort och du blir tipsad om hundratals serier, alla med låååånga recensioner från fina kritiker.

Men ibland vill man ju bara ha en vanlig, enkel person som tipsar en. En sådan som dig, eller din kompis, eller personen som sitter bredvid dig på bussen.

Några som har lyssnat, och tröttnat på långa recensioner är HBO Nordic. Genom att lägga upp Facebook-användares kommenterar till serier har de gett oss möjlighet att enkelt se vad folk tycker om en serie.

Eller vad sägs om denna?



OZ

En recension som lika gärna kunde vara skriven av undertecknad. Det var nämligen exakt det här jag gjorde under nätterna på sommarloven. För er som inte sett OZ, är det en dramaserie som oavbrutet utspelas i ett amerikanskt fängelse. Bråk, mord, tragiska människoöden och en massa annat får du i denna fängelseserie.

POSE

En väldigt enkel recension av dansmusikalserien POSE som utspelar sig på 1980-talet och skildrar mötet mellan livets och samhällets olika aspekter i New York. Men varför göra det krångligare? Den är jäkligt bra helt enkelt.

The Handmaid`s Tale

Recensionen låter kanske negativ men så är inte fallet. The Handmaid´s Tale är nämligen en serie som får kroppen att vrida och vända på sig. I The Handmaid's Tale befinner vi oss i ett framtidssamhälle där födelsetalet sjunkit på grund av miljöförstöring, något som fått till följd att de kvinnor som fortfarande är fertila tvingas in i sexuellt slaveri. Tv-serien är riktigt spännande och känns väldigt aktuell. Spana in den här.

Who is America?

Power

Ni vet känslan när man hittar en ny serie och inser att det finns massvis av säsonger? Power är inne på säsong fem och James ”Ghost” Patric är nattklubbschefen, miljonären, samt drogkungen, vars liv man får följa.

Killing Eye

Killing Eye är spionserien med två kvinnor som har samma jobbtitel, men olika arbetsbeskrivningar. I ena änden har vi den lågavlönade MI5-agenten Eve, på den andra sidan har vi Villanelle, vars liv präglas av lyx och jakt på bovvar.

Succession

Den här användaren kan inte riktigt bestämma sig. Ska du kanske titta på serien och skriva in din åsikt istället?

Superhjälteserien som tydligen är bättre än 99 procent av alla de andra där ute. Här kan du skaffa ett kostnadsfritt abonnemang på HBO Nordic i en månad och följa två tonåringar som inser att de har superkrafter. Tillsammans är de starka men deras känslor till varandra gör en redan svår tillvaro ännu mer komplicerad.

