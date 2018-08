Är du besatt av Game of Thrones? – 6 serier du då kommer älska

Game of Thrones släpptes i april 2011. Nu finns det hela 7 säsonger och det sägs att den kommande, säsong 8, är den sista.



Game of Thrones

Serien handlar om två familjer som slåss om vem som ska styra de Sju kungarikena i Westeros. Den är känd för att vara oförutsägbar och oberäknelig samt våldsam och innehålla många sexscener. Under svek, lust, intriger och övernaturliga krafter får man följa denna kamp. Alla säsonger finns att se här hos HBO Nordic.



Har du suttit fastklistrad framför Game of Thornes? Här är X serier du isåfall också kommer älska:

1. Outlander

Denna serie är också inom kategorin Sci-Fi och Fantasy och handlar om Claire Randall som återförenas efter andra världskriget. Plötsligt förs hon tillbaka i tiden till 1743 års Skottland. Där präglas det av strider och motsättningar mellan klaner.

Hon anklagas för att vara spion och blir förälskad i en laglös högländare. Nu slits hon mellan två olika män, från två helt olika tidsåldrar. Här kan du se säsong 1 och 2 hos HBO Nordic.



2. The Shannara Chronicles

Tusentals år efter civilisationens förstörelse har jorden delats upp i det som kallas De fyra länderna. Invånarna är är en blandning av raser som alver, dvärgar, troll, tomtar och människor. Släkten Shannara är stärkta med uråldrig trolldom och världarna präglas av mörka krafter som brutit sig fria.

När unga alvprinsessan Amberle, Shannara-släktens sista ättling Will, och den mänskliga nomaden Eretria får veta att det bara är de tre som har kraften att hejda den växande ondskan. Här kan du se alla avsnitt.

3. Dead like me



Även denna serie är inom samma kategori och är skapad av Bryan Fuller. Den handlar om en tonårstjej som plötsligt dör. Trots det stannar hon kvar hos de levande, som en slags dödsängel.



Hon får då chansen att leva det livet och alltid velat genom att utföra plikter hon förväntas. Vi rekommenderar verkligen er att se denna serie, säsong 1 och 2 finns här.

4. The Handmaid's Tale

Det här kan vara en av de mest omtalade serierna just nu. Har du inte sett den, så är det dags nu.

I The Handmaid's Tale befinner vi oss i ett framtidssamhälle där födelsetalet sjunkit på grund av miljöförstöring, något som fått till följd att de kvinnor som fortfarande är fertila tvingas in i sexuellt slaveri. Tv-serien är riktigt spännande och känns väldigt aktuell. Spana in den här.

5. Marvel's Cloak and Dagger



Två tonåringar upptäcker att de har superkrafter som på ett mystiskt sett är kopplade till varandra. Tandy kan sända ut ljusdolkar och Tyrone kan få andra att uppslukas av mörker.

De inser att de måste hålla hop, samtidigt som deras känslor för varandra utvecklas, och gör situationen ännu mer invecklad. Här finns serien att se hos HBO Nordic.

6. Fear the Walking Dead

Zombies är vår tids mest moderna monster. Det finns mängder av filmer och serier om dem och zombeapokalypsen fruktas av många. Sträckkolla säsongerna 1 till 4 här.

Fear the Walking Dead utspelar sig i en stad med människor på jakt efter sina drömmar. Vi får följa en familj där barnen präglas av bitterhet, missbruk och verklighetsflykt. Endast de starkaste överlever och för att klara sig måste människor släppa fram sina mörkaste sidor.

Alla serier hos HBO Nordic kan du se här – första månaden är helt gratis. Det finns ett grymt stort utbud av både filmer och tv-serier, så du har mycket att välja mellan.