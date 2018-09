6 serier du måste se om du älskar sci-fi och fantasy

Artikeln är i samarbete med HBO Nordic och innehåller adlinks.



1. The Strain

Ett flygplan landar i New York och passagerarna ombord är döda. De har drabbats av ett mystiskt virus och när epidemiologen Ephraim och hans team undersöker saken inser de att virusstammen är en uråldrig och gåtfull stam av vampyrism. Här kan du se The Strain.

2. Fear the Walking Dead

Den här serien är en spin-off som utspelar sig i samma värld som succéserien The Walking Dead. Vi får följa en dysfunktionell familj som kämpar i en värld som står på randen till apokalypsen. Du kan se både The Walking Dead och Fear the Walking Dead hos HBO Nordic.

3. The Shannara Chronicles

Jorden är uppdelad i De fyra länderna, en värld med alver, troll, tomtar och magi. Onda krafter börjar bryta sig fria och Will, den sista ättlingen i den mäktiga Shannara-släkten, måste rädda världen. Serien finns hos HBO Nordic. Signa upp dig här och få en gratismånad.

4. Marvel's Cloak & Dagger

Den här serien från Marvel handlar om de två New Orleans-tonåringarna Tandy och Tyrone. De upptäcker att de fått superkrafter, krafter som på något vis är kopplade till varandra. De får även känslor för varandra, vilket gör det hela än mer komplicerat. Här ser du serien.

5. 12 Monkeys

I serien 12 Monkeys reser en tidsresenär från en postapokalyptisk framtid tillbaka till vår tid. Uppdraget är att rädda världen från en dödligt virus som annars kommer att förgöra mänskligheten. Du kan titta på serien här.

6. Killjoys

Killjoys utspelar sig i Quad, ett solsystem som hotas av krig mellan olika planeter. Vi följer tre prisjägare vars uppdrag är att jaga och döda efterlysta. En fartfylld och spännande sci-fi-serie som du kan se hos HBO Nordic.