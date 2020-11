Shoppa skönhet under Black Week 2020: Ta del av Lykos rea

Lyko har ett brett utbud av smink, hudvård, hårdvård och parfymer, för både dam och herr. Du kan dessutom shoppa massor av grymma grejer i deras skönhetsapotek, såsom kosttillskott, sexleksaker och andra produkter som hjälper till att boosta din inre hälsa. Vi har samlat våra bästa skönhetsprodukter att klicka hem från Lyko under Black Week-rean* som kickar igång måndagen den 23 november.

Black Week Lyko: Estee Lauder serum

Ett populärt och lyxigt serum som bidrar till cellförnyelse och förhindrar ålderstecken. Du kan klicka hem det med 20 procent rabatt redan nu.

Black Week Lyko: YSL Black Opium

En av Lykos bästsäljande parfymer just nu. Doften beskrivs som berusande och förförisk. Här hittar du den populära parfymen.

Black Week Lyko: Revlon värmeborste

En värmeborste från Revlon som kan göra håret både rakt och lockigt, så smart med en 2-i-1-lösning. Kolla priset här.

Black Week Lyko: MAC Cosmetics läppstift

Superhärligt och juligt läppstift från MAC Cosmetics i den populära färgen Ruby Woo. Redan nu får du 20 procent rabatt.

Black Week Lyko: Foreo LUNA Go For Normal Skin

För några år sedan fick vi bekanta oss med Foreos grymma rengöringsprodukter och sedan dess har vi kunnat göra ansiktsbehandlingar hemma. Perfekt i tider av social distansering. På bilden ser du Foreos ansiktsrengöringsborste LUNA. Här kan du klicka hem den under rean.

Black Week Lyko: Filorga Oxygen Glow hudkräm

Kanske den hetaste hudkrämen just nu? Filorgas produkter är älskade av skönhetsexperter såväl som influencers. Denna grymma hudkräm ger dig massor av glow! Kolla priset här under Black Week-rean.

Black Week Lyko: Rituals gåvoset

Unna dig lite avkoppling i dessa tider med detta gåvoset från Rituals, The Rituals of Sakura. Här kan du shoppa kitet under rean.

Black Week Lyko: Olaplex Trio Treatment

Olaplex teknik reparerar och stärker håret på djupet. Perfekt nu när den kyliga vintern är på ingång! Finns att köpa här under Black Week.

Black Week Lyko: Satisfyer Curvy+

Du är värd lite njutning! Njutning har också en positiv effekt på din inre och yttre hälsa. Detta är en populär vibrator från det kritikerrosade märket Satisfyer. Klicka hem den här under Black Week-rean.

Black Week Lyko: Eltandborste från Oral B

Dina tänder behöver lite kärlek och den här eltandborsten är verkligen bäst. Den har trycksensor, timer, 3D-teknik med över 50 000 pulseringar och flera olika borstlägen varav ett är vitgörande. Här kan du hålla koll på priset under Black Week!

Black Week Lyko: Xlash Eyelash Serum

Sveriges mest populära ögonfransserum från Xlash. Vi lovar det är värt varenda krona... men det är ändå trevligt när man kan göra ett fynd på rean, eller hur? Spana in detta grymma serum redan nu.

Black Week Lyko: Makeup Revolution adventskalender

Makeup Revolution gör varje år en uppskattad skönhetskalender full av deras härliga sminkprodukter. Här är julkalendern att spana in år 2020. Klicka hem den här när rean drar igång.

*Vi vet såklart inte om just exakt dessa skönhetsprylar kommer att finnas till rabatterat pris under rean, men håll utkik hos Lyko under Black Week.



