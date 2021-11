Black Friday: Spara upp till 5 000 kronor på bärbara datorer och laptops

Den här artikeln innehåller reklamlänkar.

Laptop Black Week

Denna laptop från ASUS är riktigt prisvärd - särskilt nu under Black Friday. Den har 11:gen Intel Core i7-processor, en OLED touchskärm och har ett 360° ErgoLift-hinge vilket gör att den fungerar både som en surfplatta och en laptop. Spana in den här - endast 10 999 kronor idag.

Den här bärbara datorn från Microsoft utlovar en batteritid som håller hela dagen - perfekt för dig som ofta jobbar på tågresan hem. Du hittar den här - just nu med 3 200 kronor i rabatt.

Just nu kan du fynda den här laptopen från Lenovo till ett riktigt bra pris - den är nämligen nedsatt med 3 500 kronor under Black Friday. Denna dator har en riktigt bra skärm, ger lyxkänsla till max och en fantastisk prestanda. Du hittar den här.

En fin gamingdator från MSI till ett kanonpris under Black Friday. Kostar just nu endast 7 690 kronor - du sparar alltså 1 200 kronor om du köper den idag. Köp den här.

Om du har velat ha en Apple CTO Macbook Air 13'' så är det nu du ska slå till - du sparar nämligen 4 000 kronor om du köper den nu under Black Friday. Du hittar den här.

Är det istället en Macbook Pro 13'' som du är ute efter så finns det en riktigt bra deal på den också - spara 1 500 kronor om du köper den nu under Black Friday. Du hittar den här.

Denna laptop från Samsung har en slimmad modell, men trots det har den en generös 14-tums skärm. Just nu nedsatt med 17 procent - du sparar alltså 800 kronor. Klicka hem den här.

Samsung Galaxy Book Pro är en fjäderlätt, tunn och vikbar laptop. Förutom att själva datorn är slimmad, så är också laddaren ungefär hälften så stor jämfört med sina föregångare. Den ultimata datorn för dig som vill kunna ha en smidig och lätt dator helt enkelt.

Just nu sparar du 3 000 kronor på Samsung Galaxy Book Pro om du köper den under Black Friday - spana in den här.

Den här laptopen från HP har en stilren design och dess processor matchar den fina utsidan. Perfekt för dig som gillar att redigera videos eller streama filmer. Just nu sparar du 2 000 kronor om du klickar hem den under Black Friday. Du hittar erbjudandet här.

Den här värstingdatorn från ASUS är nu nedsatt från 25 990 kronor till endast 21 990 kronor - du sparar alltså 4 000 kronor om du klickar hem denna laptop under Black Friday. Du hittar den här.

