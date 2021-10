HBO Max lanseras i Sverige - här är allt du behöver veta

Denna artikel innehåller annonslänkar

HBO har varit i hetluften. Många tidigare prenumeranter har blivit upprörda över HBO’s nya lansering, HBO Max, på grund av att nya kunder får ett billigare pris. Från att ha kostat 109 kr / månad är priset numera 89 kr / månad. I samband med lanseringen får du även som ny kund möjlighet att testa tjänsten ännu billigare. Du kommer även kunna teckna ett väldigt förmånligt årsabonnemang.

Om du är befintlig kund kan det vara värt att starta ett nytt konto för att få en bra deal.

Vad är HBO max?

Det är tidigare HBO Nordic som bytt namn till HBO Max. Efter namnbytet kommer du kunna se innehåll från Warner Bros, DC, Cartoon Network, Max Originals och såklart HBO på samma ställe. En del utav innehållet kommer du bara kunna se hos HBO. Storfilmer från Warner Bros kommer även kunna ses 45 dagar efter biopremiären i Sverige.

Vad kan du se på HBO Max?

En stor nyhet som släpps i december 2021 är uppföljaren till Sex and the City som heter And Just Like That.

Några av de mest populära produktionerna som du från och med nu kan hitta på HBO Max inkluderar: Harry Potter-filmerna, Godzilla vs Kong, The Lord of the Rings, The Sopranos, Gossip Girl, Friends: The Reunion och Game of Thrones.

Du som gillar svenska produktion kan bland annat hitta En man som heter Ove, Morran & Tobias och Ondskan.

Artikelbild från HBO MAX