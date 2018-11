Här är de bästa rabatterna under Cyber Monday

Vi har spanat in 18 butiker som alla har grymma rabatter under Cyber Monday! Spana in alla nedan.

MODE

iDeal of Sweden – Idag har de 50 procent på hela sortimentet.

Campadre – Utöver sina rabatter har de 15 procent samt fri frakt med koden "Cyber15"

Members – Med koden "CYBERSALE" får ni 15 procent på redan nedsatta saker.

Twilfit – 25 procent på hela sortimentet.

Stronger – 25 till 50 procent på allt idag.

Stadium – 25 procent på allt online.

Man of a kind – Upp till 50 procent rabatt idag.

Things to appreciate – Upp till 70 procent nedsatt.

Chimi Eyewear – 50 procent på de flesta solglasögon.

Ellos – 30 procent rabatt på Ellos kollektoner.

& Other Stories – Upp till 50 procent rabatt på utvalda plagg.

SKÖNHET

LYKO – 25 procent på nästan allt.

Sephora – Upp till 25 procent rabatt idag.

Bangerhead – 20 procent på nästan hela sortimentet.

Swiss Clinic – 60 procent på deras bästsäljare.

Tan Revel – 15 procent rabatt på allt.

INREDNING

Confident Living – Upp till 75 procent rabatt idag.

Jotex – 20 procent rabatt på alla sängkläder.

Läs även: "Live: Här är de bästa dealsen under Cyber Monday"