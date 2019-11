1. Sätt en budget

När årets största rea drar igång kan det vara lätt att stirra sig blind på de låga priserna och handla mer än vad man hade tänkt eller rent av har råd med. Det är alltid härligt med rea, men för att du ska kunna fynda smartast kan det vara bra att sätta upp en budget och hålla sig till den.

2. Öppet köp och bytesrätt?

Oavsett om du handlar i en fysisk butik eller online så bör du alltid kolla upp om det är öppet köp eller bytesrätt på rean. Då kan du spontanshoppa grejer med gott samvete. Handlar du online kan det däremot vara bra att fundera på om du eventuellt planerar en retur, eftersom att detta innebär returtransporter som påverkar miljön.

3. Ha koll på butikerna du gillar

Vill du göra smarta fynd så håll koll på de butikerna du gillar. Du kan till och med också spana in några av de grejer du planerar att köpa och spara dessa i varukorgen (om du handlar online). Då kan du snabbt gå in och kika varje dag om de är nedsatta i pris och på så sätt göra en riktigt grym deal. Butikerna har nya erbjudanden och rabatter varje dag, så ha is i magen och håll dig uppdaterad! Här är våra favoriter:

Åhléns – upp till 50 procent rabatt

NA-KD – 30 procent på allt

Gina Tricot – 30 procent på jackor och kappor just nu

Ellos – upp till 50 procent rabatt

Jotex – upp till 80 procent rabatt

Royal Design – upp till 74 procent och nya erbjudanden varje dag

4. Tänk efter en extra gång

Det är kul att fynda på rean och du kan absolut göra riktiga kap. Fundera däremot innan på om du gör köpet bara för att det är nedsatt pris eller om det faktiskt är något du vill ha. Ställ dessa frågor till dig själv. Behöver jag det här? Kommer jag att använda det här? Har jag råd med detta just nu? Hade jag köpt det även om det inte var på rea?

5. Gör smarta investeringar

Gör smarta investeringar. Det vill säga shoppa prylar av hög kvalitet som håller länge. Spana in dyrgriparna du har velat ha länge, men som nu är flera tusen kronor billigare – exempelvis möbler, dyra märkesplagg och elektronik. Tänk på att även 20 procent på en soffa, kan innebära en rejäl besparing om du handlar nu under rean gentemot om du handlar till fullt pris.

Fotot: Shutterstock

6. Vad behöver du?

Känner du att det kliar i fingrarna för att du vill shoppa? Men att du samtidigt känner dig överväldigad av all rea runt omkring dig? Köp sådant som du faktiskt behöver. Sådana där grejer som du ändå behöver köpa, som exempelvis strumpor och underkläder. Smink och hudvård är också ett sådant exempel på varor som du förbrukar och alltid behöver påfyllning av. Här hittar du våra favoritbutiker inom skönhet – just nu upp till 65 procent rabatt.

7. Googla rabattkoder och deals

Under Black Friday och Black Week har de flesta butiker någon form av erbjudande. För att du ska vara säker på att hitta den bästa dealen för just dig kan det vara smart att ta ett extra varv på Google. Kanske är det fri frakt på en webbsida, men inte den andra?

8. Moms, tull och andra avgifter

Fundera över hur billigt ditt köp egentligen är. Vad blir den totala kostnaden av ditt köp? Handlar du exempelvis från utlandet tillkommer ofta högra fraktavgifter, eventuell tull och moms. Fundera då på om du kan hitta samma produkt eller ett substitut till en lägre total kostnad, exempelvis genom att handla mer lokalt. Eller om du faktiskt är nöjd med ditt köp även om de andra avgifterna läggs på?

9. Ordinarie pris och prisutveckling

Håll koll på det ordinarie priset och prisutvecklingen för att försäkra dig om att du faktiskt sparar pengar när du handlar på rean. Det finns många populära prisjämförelsesajter som du kan använda.

10. Handla julklappar

Det är klart i vi gärna vill handla grejer till oss själva under Black Friday-rean, men det kan faktiskt vara ett grymt tillfälle att börja inhandla julklappar. På så vis kan du ju faktiskt ge personen du tycker om något riktigt lyxigt, utan att behöver överskrida din budget.

