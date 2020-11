Black Friday: Rea och rabatter under shoppingfesten år 2020

Hur har readagen Black Friday fått sitt namn? Hur undviker man reafusk? Och vad är egentligen White Monday? Vi ger dig svar på alla frågor du någonsin har haft om Black Friday Week.

Vilka butiker har rea på Black Friday?

Nu är rean igång! Det är lätt att göra onödiga spontanköp eller att missa ett riktigt grymt erbjudande på den där prylen du VERKLIGEN ville ha. Missa ingenting på Black Week – här samlar vi butikernas erbjudanden och rabatter under shoppingfesten.

Listan kommer uppdateras löpande under Black Week 2020.

DAMMODE

NA-KD – 30 procent rabatt på allt med rabattkoden BLACKWEEK

Bubbleroom – 20 procent rabatt på allt + unika erbjudanden varje dag

Åhléns – upp till 50 procent rabatt + unika erbjudanden varje dag

Nelly – 20 procent rabatt på allt + 30 procent på riktigt heta deals

Ellos – 20 procent rabatt på allt, även märken och möbler

Boohoo – halva priset på hela sortimentet

Gina Tricot – nya deals varje dag (onsdag-torsdag är det 30 procent rabatt på festplagg)

H&M – låga priser på tusentals varor i butikens outlet

&Other Stories

Afound – upp till 82 procent rabatt

Lindex – nya deals hela veckan (25 procent rabatt på klänningar måndag-onsdag)

Topshop – just nu 30 procent rabatt på alla märkeskläder

Bik Bok – nya deals hela veckan (upp till 70 procent rabatt på toppar tisdag-onsdag)

Monki

Cubus – nya deals varje dag

Asos

Arket

Filippa K

Kappahl – 25 procent rabatt på hela sortimentet

Wakakuu

Weekday

Urban Outfitters

The Outnet – upp till 60 procent rabatt på redan nedsatta varor

Shopbop – nya deals varje dag

Kurt Geiger – 25 procent rabatt på allt

COS – 30 procent rabatt under Black Week

By Malina

GANT

Lexington

The Kooples

SMINK OCH SKÖNHET

Lyko – nya deals varje dag (25 procent rabatt på smink under onsdagen)

Sephora – upp till 70 procent rabatt

Nordicfeel – upp till 50 procent rabatt

Skin City – nya deals varje dag (25 procent på Exuviance under onsdagen)

Cocopanda – 25-60 procent på nästan allt

Åhléns – upp till 50 procent rabatt + unika erbjudanden varje dag

Glossybox – få 20 procent rabatt på din box + gåva på köpet

Kicks – nya deals varje dag (25 procent på smink under onsdagen)

Hudoteket – just nu 20 procent rabatt på Exuviance

IDUN Minerals

Swiss Clinic

INREDNING OCH MÖBLER

Ellos – 20 procent rabatt på allt, även märken och möbler

Jotex – upp till 80 procent rabatt

Åhléns – upp till 50 procent rabatt + unika erbjudanden varje dag

MIO – halva priset på massor av inredning och möbler

Cervera – upp till 60 procent rabatt

Confident Living

Designtorget

Granit – upp till 70 procent rabatt

Kitchentime

H&M Home

Georg Jensen

Oscar & Clothilde

Lexington

Lagerhaus – få 20 procent rabatt på ett helt köp

ACCESSOARER

Glitter – 30 procent rabatt på allt vid köp av minst 3 produkter

TRIWA – just nu 30 procent rabatt på allt

Ur&Penn – få 10-20 procent rabatt (även på rea)

Happy Socks

Guldfynd

Thomas Sabo

Georg Jensen

HERRMODE

Stayhard – upp till 50 procent rabatt

Man of a kind

Urban Outfitters – låga priser på tusentals varor i butikens outlet

Åhléns – upp till 50 procent rabatt + unika erbjudanden varje dag

Filippa K

Care of Carl

Lexington

Arket

Nike – just nu 30 procent rabatt på reavaror

Afound – upp till 70 procent rabatt

ETON

GANT

Mr Porter

The Kooples

LIVSSTIL

Gymgrossisten – massor av grymma delas

Nike – just nu 30 procent rabatt på reavaror

Stronger – just nu upp till 50 procent rabatt på allt

Apotek Hjärtat – nya deals varje dag (30 procent på elektronik tisdag-torsdag)

LensWay – halva priset på allt

C More

Hotels

Linas Matkasse – 20 procent rabatt på alla matkassar året ut

Partykungen

BARN OCH BABY

Babyshop – få upp till 50 procent rabatt

Jollyroom – handla för 3 000 kronor och få 300 kronor rabatt med rabattkoden LEVELUP

Åhléns – upp till 50 procent rabatt + unika erbjudanden varje dag

Polarn O. Pyret

Babyland

Baby V

TEKNIK OCH HEMELEKTRONIK

NetOnNet – lagerrensning och superlåga priser

CDON – upp till 70 procent rabatt

Elgiganten – spara upp till 8 000 kronor

Webbhallen – massor av kraftigt nedsatta varor

Teknikmagasinet

Media Markt – spara tusenlappar

Ginza

När är Black Friday?

I år 2020 inträffar Black Friday 27 november, men redan måndagen 23 november inleds Black Week – det är då många butiker börjar sänka priserna. Reahögtiden fortsätter sedan under helgen, något som brukar kallas för Black Weekend, och även på måndagen därpå.

Vad är Black Friday?

Black Friday, eller Svarta Fredagen som det heter på svenska, är en stor reahögtid som från början kommer från USA. Den infaller alltid dagen efter Thanksgiving, som är fjärde torsdagen i november. År 2020 är Black Friday den 27 november. Rean gjorde sig känd världen över för att vara en sjuk tillställning med stora folkhav i butiker – som alla ville göra superfynd.

Varför heter det Black Friday?

Varför dagen kom att kallas just Black Friday finns det flera teorier om. En del menar att butikernas röda förlustsiffror vände till svarta vinstsiffror i med den enorma rean.

En annan teori är att namnet uppkom i Philadelphia runt 1961. Dagen efter Thanksgiving varje år var det kaos bland både trafikanter och fotgängare i samband med den enorma rean. Teorin tror på att polisen döpte dagen till "Black Friday", för att skrämma bort shoppingsugna amerikaner.

Black Frai Day, Black Fraid Day eller Black Friday?

Kärt namn har många namn, så även med Black Friday. Många undrar än idag vad den egentligen stavningen på reahögtiden är. Men vi kan meddela er att den riktiga stavningen är Black Friday och inte Black Frai Day eller Black Fraid Day.

När kom Black Friday till Sverige?

Black Friday tog fäste i Sverige och större delen av världen under 2013. I dag, sju år senare, är det en given reahögtid i Sverige. Rean kickar igång julhandeln för året.

Elgiganten: Den mest populära butiken under Black Friday

Vilken är den mest populära butiken under Black Friday? I Sverige är det utan tvekan Elgiganten. Elgiganten är en av Sveriges största återförsäljare av teknik och hemelektronik. Hysterin kring Elgigantens rea i Sverige går nästan att likna vid de repotage man sett i USA. Elgigantens nätbutik krashade för något år sedan på Black Friday på grund av överbelastning – så populär är sajten.

Vad beror det på att Elgiganten är en så populär hub att besöka under Black Friday? Jo Elgiganten är återförsäljare av populära teknikprodukter, som vanligtvis har ett högt pris. Människor flockas därför runt en liten procentuell rabatt, eftersom att även en liten rabatt kan innebära att konsumenten kan spara tusenlappar.

Klicka hem populära produkter från Apple, såsom en iPhone mobiltelefon, Apple Airpods trådlösa hörlurar, en Macbook-dator eller ett Macbook tangentbord. Du kan även klicka hem andra dyra produkter till rabatterat pris. Shoppa kylskåp eller andra vitvaror, tvättmaskiner, dammsugare, kameror, espressomaskiner, ett Playstation, ett X-box eller en gamingdator. Oavsett vad du har intressen finns det något för alla.

Vad kan man shoppa på rea under Black Friday?

Du kan shoppa massor av prylar inom diverse olika produktkategorier på rea under Black Friday. Traditionellt sätt deltar de flesta butiker (fysiska och online) i shoppingfesten och erbjuder någon form av rea eller erbjudanden. Det är vanligt att många passar på att fynda teknikprylar och möbler under Black Friday. Kategorier som vanligtvis är dyra, men som går att klicka hem till rabatterat pris under Black Friday Week.

Vad bör man inte shoppa under Black Friday?

Det finns egentligen inget som du inte kan shoppa under Black Friday, däremot ska man passa sig för att konsumera häftigt bara för att priserna är låga. Man ska fundera över om det man köper verkligen är något man behöver eller ville ha redan innan rean.

Vad ska man tänka på när man klickar hem saker under Black Friday?

Det finns en del grejer som kan vara bra och tänka på innan man bestämmer sig för att shoppa under Black Week-rean. Priserna blir kraftigt nedsatt överallt, vilket gör att man kan känna sig överrumplad och väldigt benägen att göra spontanköp, som man sedan kanske ångrar eller inte har råd med. Därför har vi satt ihop en checklista på bra saker att ha med sig.

1. Shoppa bara sådant som du ville köpa redan innan rean.

2. Luras inte av ett nedsatt pris – fundera på om du faktiskt har råd med det du köper.

3. Tänk över din konsumtion – är det du handlar något du faktiskt behöver eller är det ett impulsköp?

4. Tänk på att returer av onlineköp bidrar till en negativ miljöpåverkan – beställ bara sådant du tror att du inte kommer att returnera.

5. Planera dina köp innan – vad saknas i din garderob? Vilka trender kommer att hålla i sig?

6. Håll koll på de butiker du brukar handla på – följ dem på sociala medier och prenumerera på deras nyhetsbrev. Likea dina favoritprodukter så att du snabbt kan checka ut i kassan när de finns att köpa till rabatterat pris.

7. Shoppa basplagg av hög kvalitet som håller länge – undvik trender.

8. Shoppa vid rätt tillfälle – ett plagg som är nedsatt med 20 procent kan fortfarande sjunka i pris, men risken är då att plagget inte finns kvar i din storlek. Hitta balansen!

9. Följ varornas prisutveckling på en prisjämförelsesajt, som exempelvis Prisjakt eller Pricerunner.

10. Undersök huruvida öppet köp och bytesrätt gäller på reavaror.

Foto: Kite_rin/Shutterstock.com

Vilka produkter sjunker mest i pris?

Nedan listar vi den bästa rean inom olika produktkategorier. Listan är framtagen av prisjämförelsesajten Pricerunners undersökning baserad på data från Black Friday 2019.

Barnkläder (-31%) Kastruller och Stekpannor (-31%) Spishällar (-31%) Handverktyg (-30%) Hemmabiopaket (-30%) Barnskor (-26%) Högtalare (-26%) Skor (-26%) Camping och Friluftsliv (-25%) Smink (-25%) Väskor (-24%) Barnvagnstillbehör (-24%) Hörlurar och Headset (-24%) Hårstylers (-23%) Hudvård (-23%) Routrar (-23%)

Vad är skillnaden mellan Black Friday och Black Week?

Hysterin kring Black Friday grundades till stor på det faktum att rean bara inträffade under en dag på året. Alla var tvungna att göra sin fynd, shoppa sina julklappar samtidigt. Rean har sedan vuxit till sig och brett ut sig över fler dagar, då butiker inte kunnat låta bli att smygstarta rean i kampen om konsumenterna. På så sätt har Black Week kommit till. Black Week startar i år på måndagen 23 november och sträcker sig sedan över Black Friday, Black Weekend och Cyber Monday (som är den 30 november).

Hur länge pågår Black Friday?

Black Friday pågår under endast 24 timmar, därav den enorma shoppinghysterin kring dagen. Black Friday Week pågår däremot en hel vecka och avslutas med Black Weekend (28 - 29 november år 2020). Traditionellt brukar butikerna starta reorna på måndagen och priserna sjunker sedan lite mer dag för dag för att sedan nå sitt klimax under Black Friday.

Hur skiljer sig Black Friday 2020 från Black Friday 2019?

Som många andra högtider påverkas Black Friday av coronapandemin. Särskilt eftersom att dagen är känd för trängsel. Butikerna utmanas därför att komma på kreativa lösningar för att inte bidra till ökad smittspridning. En större del av erbjudandena kan komma att limiteras till butikernas onlineplattformar.

Foto: RossHelen/Shutterstock.com

Vad är reafusk och hur undviker man det? Vad säger experterna?

Vi har pratat med Niclas Ernebratt, jurist vid Konsumentverket, om vad man bör tänka på som konsument innan man handlar på Black Friday.

– I och med Konsumentverkets granskningar under de senaste åren kan vi konstatera att reafusk är ett utbrett problem inom handeln. Som konsument måste man därför vara skeptisk till alla erbjudanden och göra egen research för att bilda sig en hygglig uppfattning om det verkligen rör sig om nedsatta priser, säger Niclas.

Vad är Cyber Monday?

Måndagen den 30 november inträffar det som fått namnet Cyber Monday. Dagen då julhandeln får en superstart på nätet. Den trenden har fortsatt sedan 2002-2003. Namnet kan också härledas till det faktum att mycket teknik och elektronik säljs ut under just Cyber Monday.

Vad är White Monday?

Vissa varumärken och butiker har valt att aktivt avstå från readagen för att poängtera att de arbetar hållbart och är emot onödig konsumtion som har en negativ inverkan på klimatet. Den här typen av icke-deltagande kan faktiskt bidra till att öka varumärkets varor uppfattas som mer värdefulla av konsumenter, eftersom att varorna inte säljs till rabatterat pris.

White Monday, Black Fridays motpol, uppfanns därför av svenska hållbarhetsmedvetna Henning Gillberg år 2017 för att uppmärksamma och motverka hetsen kring Black Friday. Dagen fokuserar på att lyfta och hylla cirkulär konsumtion. Det vill säga varor som kan köpas second hand, kan hyras, eller som har produceras på återvunnet material. Initiativet White Monday har fått fäste även globalt.





