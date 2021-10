Squid game: Så fixar du coolaste halloweenkostymen 2021

Den här artiklen innehåller reklamlänkar.

Squid Games har skjutit i höjden på mindre än en månad efter sin lansering på Netflix. Den omåttligt populära tv-serien har redan blivit rankad som den mest tittade serien någonsin, enligt Netflix själva. Nu när det börjar närma sig halloween märker flera aktörer med försäljning av maskeradkläder som fokus en stor efterfrågan på halloweendräkter med anknytning till Squid Game.

– Squid Game har på kort tid startat något som nästan kan liknas vid ett fenomen. Det pratas om serien både på skolor och arbetsplatser och vi ser en enorm efterfrågan på produkter kopplat till serien, säger Joel Svensson, grundare och vd på Partykungen, en av nordens största försäljare av halloweenprodukter.



Vi på Nyheter24 har listat de häftigaste dräkterna som du bara måste spana in inför Sveriges största skräckhelg!

Squid Game halloweendräkter 2021

1. Squid Game Halloween 2021: The Gamer





The Gamer är den ultimata helkroppsdräkten för dig som vill go all in för att se ut som karaktärerna i Squid Game. Dräkten består av en overall med luva och med dräkten får man även handskar och bälte. För att få till en fullbordad outfit kan det vara bra att införskaffa en svart ansiktsmask som täcker ansiktet.

Du hittar dräkten här.

2. Squid Game Halloween 2021: The Gamer Square mask

Du kan förvänta dig en nervös stämning på halloweenfesten när du har på dig denna Squid Game mask med fyrkant över ansiktet. Klockren mask för dig som tycker om tv-serien Squid Game. För att uppnå den ultimata looken ska du kombinera masken med en röd helkroppsdräkt.

Klicka hem masken här.

3. Squid Game Halloween 2021: The Gamer Triangle Mask





Med The Gamer Triangle mask kommer du att kunna imponera på vilken Squid Game fantast som helst! Du hittar den här.

4. Squid Game Halloween 2021: The Gamer Circle Mask





Med The Gamer Circle mask kommer du att kunna ge din omgivning kalla kårar. Du hittar den här för 199 kronor.

5. Squid Game Halloween 2021: The Gamer Villain Mask





Den här Squid Game masken föreställer en mystisk skurk och ledaren i serien. Ett must have för den ultimata halloweenfesten helt enkelt. Du hittar den här.

Halloweendräkter med tv-serietema

Förutom Squid Game har även andra halloweendräkter med tv-seriekaraktärer som fokus skjutit i höjden. Här är tips på en rad andra eftertraktade dräkter.

1. Casa de Papel LED mask: Halloween 2021

Den här Casa de Papel är något alldeles extra med sina LED-lampor. Perfekt för att lysa upp dansgolvet på halloweenfesten. Du hittar den här.

2. La Casa de Papel Mask: Halloween 2021

Häftig plastmask som föreställer en av rånarna i den omåttligt populära tv-serien La Casa de Papel. Spänn fast masken med elastiskt band runt huvudet. Klicka hem masken här.

3. Top Gun Jumpsuit maskeraddräkt: Halloween 2021

Succéfilmen Top Gun från 1986 är en klassiker. Klä ut dig till Tom Cruise med denna zip-up overall och ett par pilotglasögon. Du hittar dräkten här.

4. Suicide Squad Harley Quinn maskeraddräkt: Halloween 2021

Denna maskeraddräkt föreställandes Harley Quinn från Suicide Squad inkluderar en häftig läderjacka i kort modell med texten "Property of Joker". Den är dessutom hälften röd och hälften blå med läckra detaljer i guld. Det följer även med en tröja i ljusgrått och rött, ett par blå-röda shorts med paljetter och ett nitbälte i guld samt ett tygspänne i kardborre. Du hittar dräkten här.

5. Spiderman Deluxe Maskeraddräkt: Halloween 2021

Häftig spidermandräkt som inkluderar en helkroppsdräkt i form av en jumpsuit med skoskydd som är fastsydda på dräkten och en ansiktsmask. Dräkten är tillverkad i polyester. Du hittar den här.

