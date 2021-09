Halloween 2021: Detta händer på nöjesparkerna i Sverige

Är pumpor, skrämmande utklädnader och kalla kårar din grej? Då ser du förmodligen fram emot årets halloweenfestligheter.

Men när är egentligen halloween 2021, och vilka kusliga evenemang är planerade på nöjesparkerna runtom i Sverige? Nyheter24 sitter på svaren.

Vilket datum infaller halloween 2021?

Enligt traditionen infaller halloween alltid den 31 oktober, vilket också är den dag då vi ställer om till vintertid. Läs mer om det här.

I år innebär det att högtiden, som inte är någon röd helgdag, går av stapeln på en söndag.

Halloween på Gröna Lund i Stockholm 2021

På Gröna Lund i Stockholm erbjuder man i år två alternativa firanden: ett för den som inte är någon skräckfantast, och ett för den som gärna blir rejält skraj.

I det förstnämnda alternativet kan man strosa runt bland mysiga pumpor och åka barnvänliga, men halloweentematiserade, åkattraktioner.

Om man istället väljer det andra alternativet får man ta del av en nervkittlande skräckparad, och utöver det klassiska, men extra läskiga, spökhuset kan du också ta dig till "Kvarteret" som är fyllt av skräckinjagande överraskningar.

Biljetter till halloweenevenemangen på Gröna Lund, som drar igång redan den 15 oktober, kan köpas på nöjesparkens sajt.

Halloween 2021 på Skansen i Stockholm

På Skansen i Stockholm är anordnas "The Mystery of the Town Quarter", med gåtor och ledtrådar för både små och stora, mellan den 30 oktober och den 3 november.

Biljetter kan köpas på djur- och nöjesparkens sajt.

Halloween på Liseberg i Göteborg 2021

På Liseberg i Göteborg kan man välja mellan ett betydligt lugnare firande, och ett firande som kommer att få den mest våghalsiga att vara på helspänn.

Det så kallade "Kaninlandet" erbjuder allt från ansiktsmålning och föreställningar till ett spännande godismysterium och slajmlek.

Men väljer du istället att gå till parkens mörkaste hörn kan du istället besöka flera hårresande skräckhus, eller bevittna mystisk magi på "Kabaré Kaos".

Halloweenfestligheterna drar igång på Liseberg den 2 oktober, och biljetter kan köpas på nöjesparken sajt.

Halloween 2021 på Kolmården i Norrköping

På Kolmården utanför Norrköping förvandlas nöjesparken till vad de beskriver som en "rysmysig plats" mellan den 16 oktober och 7 november.

Under denna tidsperiod är parken fylld med alldeles lagom läskiga labyrinter, mumier och åkturer och upplevelser som passar de allra minsta.

Under fyra kvällar förvandlas dock parken till en betydligt mörkare plats, med maxade skräckupplevelser i "Barnhemmet" och den djupa skogen – endast för de över 13 år.

Biljetter till dessa kusligheter du på nöjesparkens sajt.