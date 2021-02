Vårmode 2021: Årets viktigaste modetrender för dig!

Våren och sommaren 2021 spår många riktigt härliga modetrender. Det tackar vi för! Efter 2020 känns ny energi otroligt välkommet, eller hur? För att göra det enkelt för dig att navigera bland alla trender har valt att sammanställa de viktigaste nyckelplaggen, färgerna du ska satsa på och vilka material som känns allra hetast.



Modetrend 2021: Pastellkostymen

Vi älskar denna trend! Det blir så lätt att få till en trendig look som är både avslappnad och uppklädd på samma gång. Visst älskar man sådana kombinationer? Investera i en pastellkostym i din favoritfärg och du är kittad till vårens alla tillfällen. Till sommaren kan du med fördel byta ut kostymbyxorna mot ett par trendiga shorts.

Kostym från NA-KD med klädda knappar i härlig pastellblå färg. Köp jackan här och byxorna här.

Underbar pastellgul kostym från &Other Stories. Köp kavajen här och kostymbyxorna här.

Modetrend 2021: Läder och mocka

Läder (och läderimitation) var en stor under hösten och vintern. Till vår stora glädje hänger lädertrenden kvar. Nu när vi går mot ljusare tider är det dock passande nog de ljusare tonerna av lädret som dominerar. Paletten går i ljusa och jordnära toner, såsom grön eller beige.

Khakigröna byxor i läderimitation från H&M. Här kan du just nu klicka hem dem på rean.

Modetrend 2021: Statement-trenchcoat

Trenchcoaten är ett klassiskt plagg som andas lyx. Den tunna kappan är ett plagg som återkommer år efter år när solen börjar titta fram på våren. Statement-trenchen, eller XL-trenchen som det också kallas, är verkligen vårens IT-plagg år 2021. 'Ju större desto bättre' bör vara ditt mantra när du klickar hem detta nyckelplagg.

Oversize trenchcoat med bälte i midjan, stora slag och snygga detaljer. Den blir din för 999 kronor här.

Modetrend 2021: Markerade axlar

Axelvaddar är en modetrend som var otroligt stor under 80-talet och tidigt 90-tal. Från början var det ett sätt för kvinnor att göra ett statement i arbetslivet och utmana de bredaxlade männen. Redan nu hittar du massor av plagg i butikerna som har insydda axelvaddar. Det är för att de markerade axlarna är en av vårens stora modetrender. Vi ser axelvaddarna i traditionella plagg som kavajer, men även i plagg som klänningar, blusar eller som på bilden nedan – i ett boxigt linne. Mer axelvaddar åt folket helt enkelt!

Boxigt linne med markerade axlar från &Other Stories. Linnet blir ditt för 190 kronor här.

Modetrend 2021: Västen

Yes, västtrenden hänger kvar från 2020! Dock ser vi den gärna i ny tappning. För även om den stickade västen fortfarande känns aktuell, så är det ändå kavajvästen som är hetast just nu. Du kan satsa på en skräddad och kroppsnära variant eller en lång oversize variant. För hög trendfaktor satsa på spännande stylingkombinationer, som exempelvis över en gullig klänning. Då har du skapat intressanta kontraster.

En skräddad väst i kort modell och jordnära ton från Arket. Här kan du spana in den.

Modetrend 2021: Färgblock

Spännande färgkombinationer är en stor trend under våren och sommaren 2021. Detta är en trend som du enkelt kan haka på med plagg som du redan har i garderoben, eftersom det främst handlar om styling. När man pratar om färgblock så menar man traditionellt att man stylar exempelvis en överdel i en (gärna knallig) färg och en underdel i färgens motpart på färghjulet (alltså accentfärgen). Låter det krångligt? Du kan göra det enkelt för dig genom att satsa på ett plagg som redan inkorporerar trenden. Butikerna är nämligen fulla av plagg med så kallad colour blocking.

Ribbstickad polotröja i vitt och blått. Köp den här för 590 kronor.

En snygg kavaj med wow-faktor i knallig kombination av röd och rosa. Denna lyxiga kavaj kan du klicka hem för 1 950 kronor här.

Modetrend 2021: Öppen rygg

Till våren och sommaren vill vi gärna visa hud, men på ett intressant sätt. Olika typer av cutouts i plagg var en het trend under hösten och vintern 2020, men nu tas alltså till en ny nivå. Den bara ryggen är din bästa accessoar till våren och butikerna har redan nu anammat trenden. Frossa i klänningar och toppar med djupa ryggringningar.

Ribbat linne med öppen rygg från Angelica Blicks kollektion med NA-KD. Klicka hem på rean här.

Modetrend 2021: Metallic

Silver, glitter, paljetter och skimrande metallic – alla är exempel på sådant som innefattas av denna trend. Modeveckorna i september bjöd på en hel del skimrande långklänningar och detaljer i metallic. Det är ett gyllene tillfälle att klicka hem denna trend nu såhär i efterdyningarna av nyårsfirandet. Massor av butiker rear nämligen ut paljettprydda glitterplagg just nu.

Vi bara älskar denna paljettkjol i silver med långa fransar. Så snyggt att styla med den enkla vita t-shirten för en cool kontrast. Klicka hem med 80 procent rabatt.

Modetrend 2021: Sweatshirt

Vi har sett plagg i sweatshirt kanta det gångna året flitigt. Är vi inte trötta på materialet? Absolut inte! Vi ser sweatshirtplagg i ny tappning år 2021. Extra stilpoäng får du om du satsar på plagg som konventionellt inte produceras i sweatshirt, såsom exempelvis en jacka eller en långklänning.

Ärmlös hoodie med huva och print i retro stil. Endast 249 kronor här.

Mysig grön tröja i sweatshirt med dragkedja. Finns att klicka hem från Gina Tricot via den här länken.

Modetrend 2021: Knalliga färger

Våren och sommaren 2021 skvallrar om en färgexplosion. Underbart tycker vi! Knalliga färger gör entré när det kommer till såväl klädeplagg som skor, smycken eller andra accessoarer. Extra populärt blir det att använda gult som accentfärg.

Snygg kavajklänning i knallig lila färg. Klicka hem den från NA-KD nu.

Kostym från Arket i stark orange färg. Köp kavajen här och byxorna här.

Modetrend 2021: Vit klänning

Den vita klänningen blir en av våren och sommarens mest aktuella plagg. Gärna i en lite längre modell. I styvt material, böljande material eller till och med en stickad variant – en lång vit klänning slår inte fel i år! Slå flera flugor (modetrender) i en smäll och styla den med en overshirt i läder och en knallgul väska.

Stickad vit klänning med halvpolo och puffärmar från GIna Tricot. Kostar 499 kronor här.

Den perfekta vita klänningen! V-ringad omlottklänning med lång böljande kjol. Spana in klänningen här.

Modetrend 2021: Mönstrade tights

Bekväma och mer dressade varianter av leggings har synts flitigt i modesammanhang sedan athleisure blev ett välkänt uttryck i modesvängar. År 2021 vill vi se mönstrade och lekfulla varianter. Varför inte styla under den vita klänningen för dubbla trendpoäng?

Riktigt snygga tights med mönster av blåa blommor från &Other Stories. Klicka hem dessa snygga tights för 490 kronor.

Modetrend 2021: 90-talet

Det är sen gammalt tänker du, men det är inte det där sportiga 90-talet du tänker på som lyser starkast år 2021. När vi pratar om 90-talet nu, menar vi de starka minimalistiska influenserna från den eran. Tänk Tom Fords Gucci, Jil Sander eller The Row (Mary-Kate och Ashley Olsens modehus) för bästa inspiration. Gwyneth Paltrows karaktär i thrillern The Talented Mr.Ripley är vår stilguru denna säsong.

Minimalistisk vit skjorta med korta ärmar. Snyggt att styla till ett par byxor i jordnära ton som på bilden. Den här skjortan kommer från Arket och kostar 699 kronor här.

Modetrend 2021: Cutouts

Cutouts är en trend som vi inte räknar bort från föregående år. Flera modehus visade upp varianter på denna trend under modeveckan. Cutouts för att markera midjan på en klänning eller topp är definitivt the way to go 2021.

Kort klänning i underbar blå färg med cutouts i midjan. Finns att köpa för 990 kronor här.

Modetrend 2021: Croppade toppar

Även i denna trend är athleisure-influenserna närvarande. Croppade toppar, eller den mer vågade bh-toppen, syntes på catwalken hos traditionella modehuset Chanel, såväl som hos stjärnskottet Jacquemus. Styla under en transparent topp eller under en öppen oversize kavaj för att uppnå den trendigaste looken med denna trend.

Ribbad bh-topp i svart från &Other Stories. Du hittar den här för 350 kronor.

Modetrend 2021: Transparent

År 2020 var ett mörkt och tungt år på många sätt. Denna trend är därför det motsatt – lätt och luftig. Transparenta, tunna tyger känns riktigt spännande år 2021. Tänk fluffiga tyllklänningar och feminina siluetter. För den som inte vågar gå all in utan bara vill testa vattnet kan man satsa på en transparent topp under en knäppt kavaj.

Transparent klänning i vit mesh. Klänningen kommer från Angelica Blicks kollektion i samarbete med NA-KD och finns även i blått. Klänningen kan du klicka hem på rea här.

Modetrend 2021: Dragsko-detaljen

Friluftstrenden gjorde entré på modescenen redan innan coronavirusets intåg.Trenden växte fram som en motreaktion på det snabbt digitaliserade samhället. Dragskon är en friluftsreferens som blir en viktig trend under modeåret 2021. Förutom att det är riktigt snyggt så bidrar det också till att du kan justera plaggets passform. Vi gillar denna modetrend skarpt!

Den lilla svarta 2.0! Snygg kort klänning med coola detaljer. Köp den till rabatterat pris här.

Modetrend 2021: Fransar

Fransar är också en detalj som hänger kvar från 2020. Inte oss emot. Fransar på kläder och accessoarer tillför både liv och textur till din garderob på ett effektivt sätt. Underbart!

Grovt stickad polotröja med snygga fransdetaljer från H&M. Just nu kan du klicka hem denna snygga tröja på rea.

Så blir modet våren och sommaren 2021

Färger: Satsa på pastellfärger, jordnära toner, knalliga färger och metallic.

Plagg: Plaggen att ha i garderoben är en statement-trenchcoat, en väst och vit långklänning.

Material: Läder och mocka är fortsatt trendigt, liksom sweatshirtmaterial och transparent tyger.

Detaljer: Vårens hetaste detaljer är axelvaddar, fransar och dragsko-detaljen.

Styling: Styla i så kallade färgblockskombinationer. Att visa hud på ett intressant sätt är också inne, exempelvis genom plagg med cutouts eller öppen rygg.

Accessoarer: Satsa på knallgula accessoarer. Gult som accentfärg är ett måste i vår.





