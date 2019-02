10 ovanliga och exotiska resor 2019 – alla kostar under 6 000 kronor

Vi har spanat in 10 resmål som du kanske har missat, men som är ett måste att ha på sin bucketlist 2019. Exotiska platser som du kanske har hört någon nämna, men själv inte riktigt tänkt på att du borde besöka. Beroende på om du är sugen på vita paradisstränder, vackra promenad-leder eller vibrerande storstäder så borde du spana in denna lista - och boka en resa att se fram emot under året!

Jämför dina flygbiljetter hos Flygresor.se för de bästa priserna, runt om i hela världen.



1. Langkawi, Malaysia

Langkawi är en ö-grupp som ligger utanför Malaysias nordvästra kust. De vita stränderna sträcker sig runt öarna, njut av restauranger och missa inte deras Sky-bridge. Flyg tur och retur till Langkawi runt 5 500 kronor här.



2. Abisko, Sverige

Är du sugen på att upptäcka Sveriges nordligaste delar? Besök Abisko och dess promenadled, Kungsleden. Där finns även heta restauranger och hotell eller vandrarhem. Se även Lapporten, har ni tur får ni se norrsken. Flyg till Kiruna tur och retur runt 900 kronor här. Därifrån går tåg och buss till Abisko. Eller så hyr ni en bil.

3. Okinawa, Japan



Okinawa är en av Japans gömda pärlor. Besök Japans paradisöar och njut av vita stränder, korallrev, sashimi och kulturella platser som Shuri Castle. Flyg tur och retur till Okinawa runt 5 000 kronor här.

4. Varadero, Kuba

Besök Varadero för en oförglömlig resa, hyr en bil och åk på vägarna som påminner om Florida. Den vita stranden sträcker sig hela 20 km och är en populär plats att njuta av sol och strandhäng. Flyg till Varadero i Kuba tur och retur runt 5 500 kronor.

5. Rio de Janeiro, Brasilien

I Rio de Janeiro får du både storstad och långa vackra sandstränder. En middag får du för 147 så här får du en hel del för pengarna. Du hittar flygresor till Rio från 4 740 kronor tur och retur här.

6. Colombo, Sri Lanka

Colombo är Sri Lankas huvudstad och går att besöka hela året tack vare det tropiska klimatet. Det är en brusande blandning av Asien, kolonial charm och modernt chic. Flyg tur och retur här runt 4 000 kronor.

7. Lyon, Frankrike







Inför din nästa weekendresa, skippa Paris och besök istället vackra Lyon. Det kanske inte är så känt, men denna stad är en av Europas bästa matstäder. Gå in på en bouchon, som de kända matställena kallas, och njut av din upplevelse. Flyg tur och retur till Lyon runt 1 200 kronor här.

8. Svalbard, Norge

Res till Svalbard i Norge och njut av dess nästan kusliga natur. Resmålet har länge fascinerat äventyrslystna resenärer som lockas av det vilda djurlivet och den arktiska naturen. Se norrsken, isbjörnar och njut av det stora utbudet av restauranger och ölbryggeri. Flygresor tur och retur kostar runt 2 000 kronor här.

9. Budvanska rivieran, Montenegro

Naturen i Montenegro är storslaget vacker, med nationalparker, vattenfall och raviner. Det är ännu inte så exploaterat så passa på att resa dit i år. Det billigaste priset på flyg hittar du här.

10. Malina, Filippinerna

Res till Filippinernas vackra stränder där priserna är lägre än i Thailand. Njut av sol och bad där vädret alltid verka bjuda på sol. Här finns resor tur och retur runt 4 100 kronor.

