Örebros stjärna skadad: "Behöver nog gipsas"

Andra halvlek var bara några minuter gammal när Rantanen, fyra mål så här långt denna säsong, föll olyckligt efter en duell med Paulina Nyström.

Finländskan såg ut att landa illa på högerarmen och blev liggande på planen. Medicinsk personal och båren kallades in men Rantanen reste sig till slut på egen hand innan hon leddes av konstgräset.

— Det vi vet är att hon åkte in till sjukhuset direkt. Det verkar som att det är något med att armen har gått av eller att handleden gått av. Hon kommer nog behöva gipsas och bli borta några veckor, men vi vet inte exakt, det var bara den första spekulationen från matchläkaren på plats, säger Örebros ordförande Fredrik Stengarn till TT.

Fyra matcher återstår innan damallsvenskan tar sommaruppehåll.

— Det vore en ofattbar förlust för laget, säger Stengarn om Rantanen blir borta en längre tid.

— Amanda har kommit in med riktigt bra form och levererat, inte minst i dag genom ett skott som leder till mål via en Eskilstunaspelare. Det vore ett avbräck, självklart.

Örebro, med tre raka förluster inför dagens match, vann fredagens möte med 1–0.

Med tio minuter kvar av första halvlek snurrade Rantanen bort sin försvarare innan hon skickade in bollen i boxen. Inlägget styrdes via Eskilstunaförsvararna Elise Stenevik och Emma Östlund in i mål.

Örebro är sjua i tabellen med 15 poäng, Eskilstuna är femma med 19 poäng.