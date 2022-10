Djurgårdens succé – vinner gruppen efter vändning

Fakta: Djurgårdens Europaintäkter Deltagande i gruppspel: 32 340 000 kronor Inspelade matchpremier: 23 826 000 kronor (oavgjort ger 1 826 000 och seger 5 500 000) Det ger gruppseger: 7 150 000 kronor Det ger andraplats: 3 575 000 kronor Spel i 16-delsfinal: 3 300 000 kronor Spel i åttondelsfinal: 6 600 000 kronor. Tillkommer: Ett antal miljoner från de så kallade tioårspotten, från marknadspotten, tv-pengar, biljettintäkter och reklam- och sponsoravtal. Summan Djurgården är garanterad med en match kvar i gruppspelet: 69 916 000. Fotnot: Växlingskursen för en euro är satt till elva kronor.

En poäng. Det var allt som krävdes för redan slutspelsklara Djurgården för att säkra förstaplatsen, och därmed en plats i åttondelsfinal, i Europa Conference League-fotbollen.

Men efter 21 spelade minuter på Aker stadion i Molde såg det avlägset ut. Hemmalaget hade startat i ett ursinnigt tempo och Djurgården hade svårt att hänga med. På resultattavlan stod det dessutom 2–0 till Molde, som därmed tagit över förstaplatsen i gruppen i kraft av bättre inbördes möten (Djurgården vann med 3–2 på Tele2 arena tidigare i höstas).

Stockholmslaget reste sig dock. Victor Edvardsen tryckte in reduceringen till 1–2 strax före paus och halvvägs in i den andra halvleken nickade Joel Asoro – som blev stor matchvinnare i den första matchen lagen emellan – in kvitteringen.

Återigen hade Djurgården gruppsegern i sin hand. Men gästerna, och Haris Radetinac, var inte färdiga. Tio minuter efter kvitteringen fullbordade veteranen vändningen genom att sätta 3–2 för Djurgården.

Utöver åttondelsfinalbiljetten nästa år kan Djurgården även räkna med nytt miljonregn. Redan inför den betydelselösa gruppspelsepilogen mot Shamrock Rovers nästa vecka har Djurgården nu spelat in närmare 70 miljoner kronor under höstens spel i Europa Conference League.