Dödshot mot spelare i Sundsvall

"Dessa beteenden kan vi aldrig tolerera. Syftet med idrotten är att förena människor i en gemensam strävan för ett tryggt och jämlikt samhälle", skriver klubben.

Sundsvall har haft en tung säsong och är redan klart för degradering till superettan.

"Vi har blivit kontaktade av många besvikna människor under säsongen och vissa har varit mycket kritiska till hur Gif Sundsvall har hanterat situationen. Det har vi förståelse för och det är helt okej. Vissa av synpunkterna har dessutom väckt tankar och idéer som föreningen har tagit med i arbetet under året och in i planeringen för nästa år", skriver klubben och fortsätter:

"Men att, som de senaste veckorna, hänga plakat utanför föreningens kansli, en plats där människor går för att arbeta varje dag, och där enskilda individer hängs ut är fel väg att gå."